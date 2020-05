Umberto Maria Anzolin, marito Heather Parisi/ Quarantena con i figli a Hong Kong

Pubblicità

Umberto Maria Anzolin è il marito di Heather Parisi, la showgirl ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin in onda sabato 2 maggio 2020 su Canale 5. La showgirl ha voluto salutare il pubblico italiano e la redazione del rotocalco di successo con un breve videomessaggio in cui ha raccontato come sta vivendo questo periodo così difficile per la diffusione del virus Covid-19. Non solo, la Parisi ha anche raccontato come sta trascorrendo la quarantena ad Hong Kong circondata dall’affetto della sua famiglia e dei suoi figli. Accanto alla Parisi, infatti, c’è sempre il marito Umberto Mario con cui è legata dal 2013 e con cui ha avuto i due gemelli Elizabeth e Dylan. La coppia da anni vive in Giappone per via di presunti problemi legati al fallimento dell’azienda di famiglia, la Conceria Anzolin; problemi su cui la Parisi si è sempre espressa in modo negativo smentendo le voci e le polemiche “Non siamo fuggiti, come qualcuno insinua”. Polemiche a parte, Umberto Maria e Heather sono più innamorati che mai come ha raccontato la stessa showgirl proprio negli studi di Verissimo alcune settimane fa: “lui mi ha dato la serenità che io vivo oggi e per questo devo ringraziarlo. Oggi parlo della mia vita privata perchè sono serena, ho un marito che mi adora e che mi fa amare la mia vita, l’ho conosciuto a quarantacinque anni e quindi chi è giovane non si deve buttare giù perchè io da grande ho imparato ad amare me stessa e amo quello in cui prima mi odiavo”.

Umberto Maria Anzolin, Elizabeth e Dylan i figli avuti con Heather Parisi

In questo momento storico così complicato e difficile, anche Umberto Maria Anzolin e Heather Parisi stanno vivendo in quarantena nella loro casa di Hong Kong dove la coppia si è trasferita da diversi anni per via del nuovo lavoro dell’imprenditore. Durante un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora, la “nemica amatissima” di Lorella Cuccarini ha raccontato come sta trascorrendo questi mesi di isolamento forzato per via della diffusone del Coronavirus “mi piace iniziare a studiare con Elizabeth e Dylan alle 8:15 del mattino. Lo faccio in maniera soft, chiacchierando di quello che accade nel mondo. Non avrei mai immaginato quanti spunti la realtà di tutti i giorni può dare a un po’ tutte le materie di studio”. Non solo, la coppia condivide anche momenti di sano relax leggendo un libro oppure guardando un bel film in tv in compagnia dei propri figli. Momenti di condivisione che hanno spinto proprio la Parisi ha lanciare un messaggio a tutte le mamme italiane: “insegnare ai propri figli e studiare assieme a loro, è un momento di crescita fondamentale tanto per i bambini quanto per gli adulti. Se ne esce più forti e più consapevoli della forza dell’amore che ci unisce”.



