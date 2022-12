Heather Parisi asfalta il GF Vip/ “Esiste ancora? La Tv italiana non è più…”

Heather Parisi svela cosa pensa del Gf Vip: le sue parole

Heather Parisi conduce una vita lontana dal piccolo schermo ormai da anni. La ballerina ora vive a Hong Kong con la sua famiglia e si sente felice ed appagata. In un’intervista concessa a Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio, l’ex volto televisivo ammette: “Vivere lì è molto facile, è una città multietnica e si sta bene. Oggi sono una donna che va a letto con il sorriso e mi sveglio con il sorriso”.

Heather Parisi parla anche della televisione italiana, in particolare, lancia una frecciata al Grande Fratello Vip: “La tv italiana la seguo poco, ma non ha nulla a che fare con quella che facevo io. Secondo i giornali mi hanno proposto di fare tanti reality, avrei dovuto partecipare dalla prima edizione del Grande Fratello Vip e non so a quanti altri, ma c’è ancora il Grande Fratello?” La sua risposta non lascia molti dubbi in merito a cosa pensa del reality show in questione.

Heather Parisi smentisce il gossip sulla presunta partecipazione al GF Vip

Per molto tempo è circolato il gossip secondo cui Heather Parisi fosse pronta a partecipare al Grande Fratello Vip. La ex ballerina ci ha tenuto a smentire tutto, ai microfoni di Mi casa es tu casa condotto da Cristiano Malgioglio. Il volto televisivo non è interessata a partecipare a nessun reality italiano, compreso quello diretto da Alfonso Signorini.

Heather Parisi, dopo aver chiarito la questione GF Vip, aggiunge: “Io ho lavorato con i grandi, come hai fatto tu. Io ho fatto il primo reality quello con Raimondo Vianello. Tutto quello che facevamo nella vita vera andava in onda.” Sugli attriti con la Cuccarini l’ex ballerina dichiara: “Non è successo niente, noi ci scriviamo tutti i giorni. Siamo molto amiche, ci scriviamo sempre in privato, su Twitter, Instagram… Non so di che cosa stai parlando“. Insomma, sembra che la Parisi ormai viva lontana dal mondo dello spettacolo e non intende tornare alla sua vecchia vita almeno per ora.

