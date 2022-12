Heather Parisi choc “con Lorella Cuccarini no rivalità, siamo amiche”/ Lei replica su Instagram

Heather Parisi parla di Lorella Cuccarini e nega la rivalità: “Siamo amiche“

Ha preso il via Mi casa es tu casa, il nuovo programma di Cristiano Malgioglio che ha visto, nella prima puntata, Heather Parisi protagonista di un’intensa intervista. Nel corso della chiacchierata con il conduttore, la showgirl ha ripercorso la sua carriera e i grandi successi in televisione e nello spettacolo. E, in particolare, ha vuotato il sacco sul rapporto con Lorella Cuccarini. La loro presunta rivalità è spesso finita al centro del gossip, che ha spesso considerato il loro rapporto freddo e distaccato.

“Non è successo niente, noi ci scriviamo tutti i giorni. Siamo molto amiche, ci scriviamo sempre in privato, su Twitter, Instagram… Non so di che cosa stai parlando” la risposta di Heather Parisi a Malgioglio. Parole che lasciando dunque intendere come non ci sia mai stato nulla tra di loro. E ha aggiunto: “Se adesso venisse, la abbraccerei. Avrei fatto molto di più con lei a Nemicamatissima“.

Lorella Cuccarini replica a Heather Parisi: eloquente reazione social

Tuttavia le dichiarazioni di Heather Parisi a Mi casa es tu casa non sono affatto passate inosservate. Sui social se n’è parlato, molti hanno considerato il suo intervento a tratti sorprendente perché, di fatto, ha smentito la storica rivalità che si vociferava serpeggiasse tra le due iconiche showgirl. E anche la stessa Lorella Cuccarini è venuta a conoscenza di quanto detto dalla collega. Su Instagram ha infatti condiviso una story che riporta le dichiarazioni della Parisi e, in aggiunta, ha pubblicato alcune emoticon che fanno trasparire imbarazzo.

L’intervento di Heather Parisi a Mi casa es tu casa non è stato dunque sincero? Ci sono stati effettivamente degli screzi tra le due in passato, e forse ancora oggi? La reazione della voce di La notte vola sembra di fatto smentire quanto raccontato da Heather a Malgioglio e, dunque, getta ulteriori ombre sul loro attuale rapporto. “Rivalità no, siamo due mondi totalmente opposti e due donne diverse“: aveva spiegato la Parisi nel programma, ma la verità a questo punto potrebbe essere ben diversa.

Risposta eloquente di Lorella Cuccarini su Instagram. #MiCasaEsTuCasa













