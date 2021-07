Heather Parisi contro Antonella Clerici: lite sui vaccini/ “Basta ricatti morali”

Divergenza d’opinioni tra Antonella Clerici e Heather Parisi sui vaccini. La conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno”, attualmente in vacanza con il compagno Vittorio Garrone, su Twitter, ha espresso la propria opinione sui vaccini spiegando come, scegliere di vaccinarsi sia un senso di responsabilità nei confronti della parte più debole della comunità. Le parole della Clerici, però, non sono piaciute a Heather Parisi che vive a Hong Kong con il marito e i figli. Sui social, la Parisi, da quando è scoppiata la pandemia, ha sempre espresso le proprie opinioni a riguardo non nascondendo le proprie perplessità sui vaccini. Dopo aver letto le parole della Clerici ha così deciso di ribadire il proprio punto di vista, in disaccordo con quello della conduttrice di Raiuno.

Antonella Clerici, convinto e conquistato la critica/ Torna alla ribalta su Rai 1

Heather Parisi e Antonella Clerici: le diverse opinioni sui vacccini

Cosa ha scritto su Twitter Antonella Clerici per scatenare la reazione di Heather Parisi? “Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a trent’anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”, ha cinguettato la conduttrice di Raiuno. La risposta di Heather Parisi non si è fatta attende: “Basta ricatti morali. Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta”, ha risposto la showgirl condividendo le parole della Clerici.

ANTONELLA CLERICI/ “Immersa nel bosco, in pochi ci credevano ma mi piace tantissimo”

Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità x gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta @antoclerici pic.twitter.com/NWOw5B0Mh3 — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) July 20, 2021

LEGGI ANCHE:

Eddy Martens, Pino Motta, Sergio Cossa: ex Antonella Clerici/ Due matrimoni, poi..

© RIPRODUZIONE RISERVATA