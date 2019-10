Heather Parisi/ “Ho sofferto di bulimia. Lorella Cuccarini? Non fa…” (Verissimo)

Heather Parisi e il problema della bulimina…

Ospite a Verissimo, Heather Parisi alza il velo sul suo passato, svelando che dietro quei sorrisi coni quali incantava il pubblico italiano, c’era un malessere che non le dava tregua. “Ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo ‘Fantastico 4’ con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima”. In quel periodo, proprio nel bel mezzo del suo successo televisivo, Heather Parisi è arrivata a pesare 43 chili: “e più mi dicevano che ero troppo magra – spiega la diva nel salotto di Silvia Toffanin – più continuavo a mangiare e poi a vomitare”. I motivi del suo malessere erano da ricercare, soprattutto, nella sua infelicità: “avevo accanto delle persone terribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate”. Fondamentale, nel suo percorso di guarigione, l’incontro con il marito, Umberto Maria: “senza medicinali e senza terapie mentali, piano piano ne sono uscita”.

Heather Parisi: “Lorella Cuccarini? Mai incontrata…”

Heather Parisi torna a parlare della sua “nemica amatissima”, Lorella Cuccarini, dopo le polemiche scatenate negli ultimi tempi. La showgirl, infatti, non ha mai risparmiato alla conduttrice de La Vita in diretta frecciatine o cinguettii al vetriolo, piccoli commenti velenosi, rimasti indelebili negli annali dei social. La Parisi, però, conferma a Verissimo che tra loro non vi è mai stato alcun litigio e, definendo la sua ex rivale come “Santa subito”, spiega che le loro strade, anche dietro le quinte del programma che le ha viste protagoniste, non si sono mai incrociate. “Non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano”, ammette Heather Parisi nel salotto di Silvia Toffanin. “E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me”. Nel confronti di Lorella Cuccarini, infatti, oggi la Parisi prova soltanto indifferenza: “Non fa parte della mia vita”, spiega senza mezzi termini nel rotocalco di Canale 5.

Heather Parisi: “Hong Kong? Sono mesi complicati, ma…”

La vita di Heather Parisi è stata costellata di successi, da Fantastico a Domenica In, passando per i programmi più amati della tv degli anni ’80 e ’90. La diva, però, spiega che la sua carriera non è frutto di una buona stella né di incontri fortunati, e a Verissimo ridimensiona l’incontro che ha segnato profondamente la sua carriera, quello con Pippo Baudo: “La mia fortuna – spiega la showgirl – sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”. Oggi Heather Parisi vive ad Hong Kong assieme a suo marito, l’imprenditore Umberto Maria, e i loro due figli. Sulla situazione politica che il paese sta attraversando in questo periodo, si dice positiva, anche se oggi è necessario mettere in atto alcune accortezze: “Sono mesi complicati, […] ma non abbiamo paura. La violenza c’è, ma basta evitare alcune zone. Durante il weekend succede sempre qualcosa, ma poi tutto torna normale”.



