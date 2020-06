Heather Parisi “invecchiata”/ Presa di mira attacca: “Non inseguirò bellezza come..”

Heather Parisi dice no alla chirurgia estetica e lo ha ribadito anche sui social poco fa quando ha usato come pretesto uno dei tanti commenti che spesso leggiamo sotto le sue foto e che continuano a paragonare la donna di adesso alla ballerina di Cicale. Inutile dire che il tempo passa per tutti e che sicuramente Heather Parisi, 60 anni e mamma di famiglia, non ha niente di invidiare alla giovane arrivata in Italia per calcare i palchi televisivi delle trasmissioni di maggior successo. La verve e la grinta sono rimaste uguali ma lo stesso non si può dire per i segni del tempo, quelli sono inevitabili a meno che non ci si allinea ad alcune star e non ci si rende irriconoscibili e plastificate. Lei ci tiene a ribadire che non scenderà a compromessi con il passare del tempo e che non fermerà questa evoluzione fisiologica che segna il suo corpo e il suo cuore con anni vissuti: “Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza, non l’avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia”.

HEATHER PARISI DICE NO ALLA CHIRURGIA ESTETICA

Heater Parisi non vuole imbrogliare il suo corpo e di certo non lo farà con i fan ricorrendo a ritocchini e trasformazioni e sui social, rispondendo al commento poco carino, spiega il perché: “La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso. È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata. E credimi, non cambierei mai il mio “essere invecchiata” di oggi con la mia “bellezza” di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto”. A quanto pare la sua idea è quella ma riuscirà a portarla fino alla fine o come ha fatto Eleonora Giorgi alla fine cederà a qualche ritocchino?

