Heather Parisi/ “Sono mesi complicati ad Hong Kong” e “Cuccarini? non è niente per me” (Verissimo)

Heather Parisi torna protagonista a “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin e trasmesso il sabato pomeriggio su Canale 5. La showgirl ha inviato un videomessaggio da Hong Kong, dove risiede con il marito e le figlie e come tutti sta vivendo un periodo non facile per via della diffusione del Coronavirus. Durante un’intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora ha raccontato: “sono mesi complicati ad Hong Kong, ma non abbiamo paura. La violenza c’è, ma basta evitare alcune zone. Durante il weekend succede sempre qualcosa, ma poi tutto torna normale. Viviamo con la speranza di un futuro migliore, sono ottimista”. La Parisi in merito alla quarantena ad Hong Kong ha precisato: “non siamo mai stati costretti a stare a casa, la scelta è stata esclusivamente volontaria”. Nonostante ciò la showgirl ha deciso volontariamente di mettersi in quarantena con la famiglia al completo e parlando del Coronavirus ha detto: “prendiamola come meravigliosa opportunità per i genitori e per i figli, quella di riscoprire il piacere di trascorrere del tempo assieme mentre si lavora o si studia da casa”.

Heather Parisi su Lorella Cuccarini: “Lei non è niente per me”

L’intervista di Heather Parisi di alcuni mesi fa viene riproposta a Verissimo – Le Storie in onda su Canale 5. La showgirl in quell’occasione si soffermò anche sulla nemica amatissima Lorella Cuccarini facendo una importante rivelazione: “non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemicamatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”. Parole forti quelle pronunciate dalla Parisi che, parlando della sua straordinaria carriera, ha precisato: “la mia fortuna? No, la mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto – ha chiarito -. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”. La showgirl si è poi lasciata andare anche ad una rivelazione davvero scioccante sulla sua vita privata: “ho sofferto di bulimia. Nel periodo in cui a Milano facevo Fantastico 4 con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima”.

Heather Parisi: “devo dire grazie a mio marito Umberto Maria”

“Sono riuscita a pesare 43 chili” ha raccontato Heather Parisi condividendo con Silvia Toffanin e con i telespettatori di Verissimo un momento molto difficile della sua vita. “Più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare” – ha detto la Parisi raccontando “mangiavo 12 girella Motta al giorno, bevevo 7 Coca Cola e due volte al giorno mangiavo penne all’arrabbiata, filetto al pepe verde, cicoria saltata in padella con aglio, olio e peperoncino e l’immancabile cream caramel. Poi andavo in bagno e vomitavo”. Un momento davvero difficile da cui è uscita grazie all’amore del marito Umberto Maria: “grazie a lui, senza medicinali e senza terapie mentali, piano piano ne sono uscita”.



