Heather Parisi “Mia madre rischia embolia per vaccino Moderna”/ “Sono FreeVax ma..”

Heather Parisi torna a parlare della situazione vaccini, Coronavirus e FreeVax ma non vuole essere definita “negazionista”. Non è la prima volta che la showgirl finisce nell’occhio del mirino per via di quello che dice riguardo al Coronavirus e a tutto quello che sta succedendo intorno a lei ma questa volta ha tirato fuori un argomento delicato e che sta preoccupando milioni di persone in tutto il mondo ovvero il vaccino, la possibilità che ci siano degli effetti collaterali e che siano stati trovati troppo velocemente per fidarsi. La questione sta interessando un po’ tutti in questi giorni e mentre le notizie si susseguono tra chi parla di effetti collaterali e chi di lotti da ritirare, ecco che arriva la sua stoccata social mostrando la foto che la vede al fianco della mamma e poi annuncia che proprio in questi giorni la donna si è sottoposta al vaccino Moderna ma forse qualcosa è andato storto.

Heather Parisi “Sono contraria al vaccino, mia madre lo ha fatto e ora sta male”

Heather Parisi parla di una mamma sempre piena di vita, mai ferma e ricca di salute ma proprio con l’arrivo del vaccino, e della seconda dose in particolare, qualcosa è cambiato ed è stato un susseguirsi di sintomi che l’hanno portata già in ospedale una volta e che potrebbero farlo ancora: “Ha deciso di farsi il vaccino (Moderna). Io, come sapete, sono contraria al vaccino, ma ho sempre rispettato il diritto di ciascuno di scegliere cosa sia meglio per la propria salute.. sono FreeVax” e poi continua spiegando: “Ha il corpo semi immobilizzato, gonfiore agli arti superiori e inferiori, labbra gonfie e vertigini e, secondo il dottore, è a rischio embolia. Mia madre è irriconoscibile”. La Parisi racconta poi che la madre al momento è a casa ma presto potrebbe tornare in ospedale proprio per via del rischio di embolia.

