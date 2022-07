Heather Parisi “Sono guarita dalla labirintite”, e festeggia in topless sui social/ E Lancia una frecciata…

Heather Parisi e l’incubo della malattia: “Ho sofferto di labirintite”

Heather Parisi ha avuto un problema di salute. La showgirl si è mostrata in topless in uno scatto su Instagram . Heather si copre con le mani il seno e il suo sguardo è rivolto verso l’alto. Heather ha vissuto un vero e proprio incubo a causa di un’infiammazione che le avrebbe causato alcuni problemi. La Parisi ha infatti raccontato ai suoi followers di aver sofferto di labirintite per tre settimane: “Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo”, ha raccontato sul suo profilo Instagram.

Heather Parisi aveva sofferto anche in passato dello stesso problema tanto da aver svelato un retroscena terribile. Dopo il programma Ciao Weekend condotto nel 1992, Heather era rimasta bloccata due mesi a letto senza riuscire ad alzarsi. La showgirl ha raccontato: “Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato. Dopo ‘Ciao Weekend’ nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipi, perché la stanza tutto intorno girava, girava e girava. Andavo a carponi fino al bagno e poi, ritornavo a carponi fino al letto. A Nightmare!!!”. La ballerina ha voluto aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute dichiarando di aver superato la frase critica della malattia. Dopo questa confessione, Heather Parisi non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata: “Oggi, ne sono sicura, mi direbbero che è un effetto del Long Covid…”, ha dichiarato.

Heather Parisi ha espresso qualche tempo fa la sua contrarietà al vaccino per il Covid. La showgirl aveva svelato un triste retroscena che riguardava la sua famiglia. Dopo la somministrazione del vaccino, la madre di Heather si era sentita male ed era stata ricoverata in ospedale. A raccontarlo la stessa Heather in cui aveva denunciato in un video la situazione: “Mi manca avere la possibilità di andare a trovare i miei familiari in Italia e negli Stati Uniti. Soprattutto mi manca la mia mamma, che un paio di giorni dopo il vaccino, a marzo 2021, è stata ricoverata in ospedale per gravi effetti avversi e da allora non si è più ripresa. Apriti cielo. Per i fanatici del vaccino sono una irresponsabile e bugiarda, perché mia madre è vecchia e sicuramente all’ospedale ci sarebbe finita lo stesso e io faccio falsa informazione”.

Per questo motivo, Heather avrebbe deciso di rinunciare al vaccino e ha chiarito la sua posizione: “In una società normale non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificarsi per la personalissima decisione di non vaccinarsi. Ma da quasi due anni non viviamo più in una società normale e quando mi azzardo a dire che io non mi vaccino, lasciando la possibilità ad ognuno di scegliere per se stesso, che è la differenza tra no vax e free vax, sono subito zittita, perché questi argomenti competono solo agli esperti e agli uomini di scienza. Ma non a tutti, solo a quelli che seguono la narrazione ufficiale”. Heather Parisi ha parlato anche di libertà di scelta e si è definita una free vax: “Io non mi vaccino e sottolineo io. Non sto obbligando nessuno a seguire la mia scelta, quindi sono free vax”.

