Heidi Baci difende Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Orribile vederla così”/ “Non è più un gioco”

Heidi Baci difende Beatrice Luzzi: “Orribile vederla così“

Al Grande Fratello 2023 si fa sempre più frontale lo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. L’atmosfera nella Casa sembra ormai invivibile e, tra i due, i contrasti sono ormai all’ordine del giorno. L’attrice negli ultimi giorni è apparsa allo stremo delle forze, stanca dei continui attacchi del coinquilino e appesantita dal clima che si respira nel loft. Ma a supportarla fuori dalla Casa c’è un ex coinquilina, Heidi Baci, che sul suo profilo X ha condiviso alcuni pensieri in suo favore.

Heidi, che decise di lasciare il gioco dopo lo scontro frontale tra suo padre e Massimiliano Varrese, rispondendo ad alcune riflessioni dei suoi followers va in soccorso della Luzzi. Rispondendo ad un video condiviso da un utente su X, che vede Beatrice sfogarsi con Giuseppe Garibaldi per la “guerra” in corso con Varrese, la Baci replica a chi ritiene di essersi ricreduto su suo padre quando, dopo il confronto con Massimiliano, impose alla figlia di lasciare il gioco. “Si, ma non mi fa gioire questa cosa. Purtroppo papà aveva ragione, è orribile vedere Bea così“, ammette l’ex inquilina.

Heidi Baci e le tensioni Beatrice-Massimiliano: “Questo non è più un gioco“

A quel punto, alcuni followers proseguono la conversazione via X con Heidi Baci. Uno di loro, in particolare, le suggerisce di rientrare nella Casa del Grande Fratello 2023 per dare a Beatrice Luzzi il sostegno necessario: “Heidi, sei l’unica che la farebbe star bene e darle coraggio e appoggio. Ti prego, valuta un tuo rientro, insieme riuscireste a contrastare tutto il fuoco nemico (varrese/anita/sara/rosanna/bidello) letizia è marco (davanti sorrisi e dietro critiche). Le manca 1 pilastro: TU!!!“.

Heidi Baci, quasi con aria di rassegnazione, però risponde: “Questo non è più un gioco“. L’ex inquilina, stando a questo scambio di messaggi con i fan, sembra dunque schierarsi dalla parte di Beatrice Luzzi. Ci sarà per lei modo di far sentire la propria voce nel reality e, magari, di dare qualche consiglio o qualche parola di supporto all’attrice?

Si, ma non mi fa gioire questa cosa. Purtroppo papà aveva ragione , è orribile vedere Bea così . — Heidi Baci (@heidibaci97) December 12, 2023

Questo non è più un gioco. — Heidi Baci (@heidibaci97) December 12, 2023













