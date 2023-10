Heidi Baci, “doppia” gaffe al Grande Fratello 2023/ “Ho usato il telefono mentre guidavo…”

Grande Fratello 2023, Heidi Baci e il discorso sul politically correct

E’ proprio il caso di dire, uno strafalcione tira l’altro; protagonista Heidi Baci al Grande Fratello 2023 che ha generato un piccolo dibattito sul web con le sue ultime uscite. Come riporta Biccy, la concorrente del reality si è ritrovata a parlare con alcuni coinquilini delle derive del politically correct. Presente anche Beatrice Luzzi che ha lamentato il fatto che – a suo dire – risulta sempre più difficile esprimere un proprio pensiero su determinate questioni con il costante rischio di finire sulla graticola.

E’ stato proprio in questa circostanza che Heidi Baci si è resa protagonista di un ingenuo scivolone, nel vano tentativo di rimediare a delle esternazioni fatte poco prima. La giovane concorrente del Grande Fratello 2023 si era infatti lasciata andare ad una considerazione che, a suo dire, non sarebbe stata apprezzata dal pubblico. Ciò che però è emerso dopo le sue parole ha da una parte generato il dibattito in rete, dall’altra ha alimentato l’ilarità degli appassionati.

Heidi Baci in apprensione per uno strafalcione: “Chissà che macello fuori…”

“Capisco quello che dite, in merito a questo io ho fatto uno scivolone pesante; ho fatto una gaffe forte oggi”. Ha esordito così Heidi Baci parlando con Beatrice Luzzi, per poi entrare nel merito del presunto strafalcione: “Ho detto: ‘Ho usato il telefono mentre guidavo’. Questa cosa fuori chissà che macello ha fatto, scriveranno: ‘Heidi fa una cosa vietata, la gente muore’. Questo è un esempio per dirvi che bisogna stare attenti”. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi concluso: “Adesso dici mezza cosa e sei subito nei guai; non c’è più libertà. C’è sempre qualcuno che si offende, perchè non sai mai chi offendi“.

Come spiega anche Biccy, in realtà Heidi Baci si è preoccupata per nulla; il video dove avrebbe pronunciato le parole sull’utilizzo del cellulare alla guida non era infatti andato in onda. Se avesse dunque scelto il silenzio, nessuno si sarebbe accorto di nulla; invece, tentando di rimediare alle sue parole, non ha fatto altro che rendere nota un’uscita che altrimenti sarebbe passata inosservata. Sui social c’è chi ha minimizzato, ma anche chi ha commentato in maniera critica le parole della concorrente del Grande Fratello 2023.











