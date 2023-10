Jill Cooper, stoccata a Beatrice Luzzi prima di entrare al Grande Fratello 2023?/ “Ben detto sorella…”

Grande Fratello 2023, “guai” in vista per Beatrice Luzzi con l’ingresso di Jill Cooper

In attesa dei nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello 2023, è già chiaro uno scenario che porta nubi cariche di scontro all’orizzonte. Stando a quanto riporta Biccy, la prossima puntata sarà condita dai tanto attesi ingressi di Giampiero Mughini e Mirko Brunetti; con loro, varcherà la porta rossa anche Jill Cooper. Proprio quest’ultima, ancor prima di fare il suo ingresso, avrebbe messo in evidenza un parere già chiaro in riferimento ad una delle protagoniste dell’attuale edizione del reality: Beatrice Luzzi.

Alda D'Eusanio: "Io cacciata dal Grande Fratello? Pagato prezzo troppo alto"/ "Ammazzata professionalmente"

Come ampiamente noto agli appassionati del programma, Beatrice Luzzi è il volto forse più discusso di questa edizione. Diverbi, scontri accesi; l’ultimo con Jane Alexander sulla presunta parte “rubata” sul set di Elisa di Rivombrosa. A quanto pare, proprio quest’ultimo scenario avrebbe offerto a Jill Cooper – prossima concorrente del Grande Fratello 2023 – l’occasione per esprimere una sua personale preferenza ancor prima di varcare la soglia della porta rossa.

Letizia Petris in lacrime dopo la lite con Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ "Mi fa stare male…"

Jill Cooper e il commento a Justine Mattera “contro” Beatrice Luzzi

Come spiega il portale, Jill Cooper ha espresso – seppur in maniera indiretta – un parere non proprio positivo nei confronti di Beatrice Luzzi. Le parole in questione sono legate al post condiviso qualche giorno fa da Justine Mattera che si è scagliata contro l’attrice nel merito della diatriba con Jane Alexander. “Ho trovato tristissima e assurda l’accusa di Beatrice Luzzi… A parte che l’unica parte somigliante delle due è il colore dei capelli, Jane Alexander ha ottenuto quel ruolo grazie a diversi provini su parte fatti, come confermato dalla regista Cinzia Torrini”.

Guendalina Tavassi, frecciatina sul ruolo di Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023/ "Volevano il TG GF…"

Le parole di Justine Mattera pubblicate sui social non sono per l’appunto passate inosservate a Jill Cooper che, sicuramente già consapevole del suo prossimo ingresso al Grande Fratello 2023, ha deciso di avallare il pensiero della donna. “Ben detto sorella”, con tanto di cuori rossi a dare ulteriore credito al suo punto di vista a sfavore di Beatrice Luzzi. A questo punto, l’aria nel reality potrebbe diventare ancora più tesa intorno alla figura dell’attrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA