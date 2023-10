Heidi Baci due di picche a Massimiliano in diretta al Grande Fratello 2023/ Le sue parole però non convincono

Heidi Baci rifiuta Massimiliano Varrese, ma nessuno crede alle sue parole

Alfonso Signorini, nel corso della diretta di ieri, ha voluto approfondire la tanto agognata storia d’amore tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Il conduttore ha mostrato dei video in cui i due gieffini sono particolarmente vicini nella casa del Grande Fratello, poi ha chiesto a Heidi di commentare.

“Sicuramente vedo due persone che si piacciono tantissimo, non gioite però, io l’ho sempre detto che ho grande simpatia per Massimiliano, però da parte mia non c’è questa intensità, non posso mentire. Onestamente adesso mi dispiace perchè non è ricambiato in questo modo. Non sono una persona che fa dei calcoli, vediamo, ad oggi non mi piace” afferma. A questo punto, l’attore dichiara: “Sto valutando giorno per giorno, sto riflettendo su di me, sulle mie emozioni, ognuno ha i suoi tempi e le emozioni non possono essere uguali agli altri. Stasera è stata più chiara, ne prendiamo atto e vediamo cosa succede dentro di me”.

Heidi: “Con Massimiliano c’è solo simpatia”

A freddare gli entusiasmi su una possibile relazione tra i due, però, è la stessa Heidi Baci che gela lo studio: “Non mi piaci. C’è della simpatia, mi trovo molto bene. Io non ho paura di dire se una persona mi piace, vado e lo dico chiaro. Questo film chiudiamolo qua“.

Il conduttore, però, le fa notare: “Ma prima hai detto altro!“. La concorrente, una volta terminata la puntata si sfoga con Ciro: “Sono tre puntate che voglio chiudere questa storia“, l’attore napoletano però, sottolinea: “Era più bello se dicevi che ti piaceva, perché è la verità…però ora non mi sento“. Dal canto suo Heidi risponde scocciata: “Non è vero“. Come andrà a finire questa storia?

