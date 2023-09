Heidi Baci e Letizia, flirt in corso al Grande Fratello 2023?/ Battute ammiccanti e abbracci infuocati

Heidi Baci e Letizia la nuova ship del GF? I fan già sognano

Heidi Baci e Letizia si stanno avvicinando davvero tanto al Grande Fratello e, secondo i fan le due potrebbero avere un interesse diverso dalla semplice amicizia. La seconda è apertamente bisessuale, anche se attualmente è “fidanzatissima” con un ragazzo.

Heidi, invece, non si è mai espresso sulle sue preferenze sessuali e si è dichiarata single. Molte sono le clip che testimoniano delle battutine maliziose, atteggiamenti ammiccanti e sguardi complici. I fan del reality show sperano che questa sia la prossima ship e, per alcuni versi, sembrano esserci anche le premesse giuste. Come andrà a finire, le due si dichiareranno?

Heidi Baci e Vittorio Menozzi, c’è del tenero? Ecco cosa è successo

Heidi Baci è sicuramente la più corteggiata della casa del Grande Fratello, ma chi è la persona che le farà battere il cuore? Nelle ultime puntata, sembra che la bella concorrente si sia interessata a Vittorio Menozzi dichiarando di voler andare in tugurio con lui.

D’altro canto, il gieffino dichiara: “Lui (Massimiliano) è molto spirituale, lui le cose le deve tirare fuori -riporta in una confidenza l’attore, nella Casa di Grande fratello 2023-. In generale, a me, quando una ragazza mi da un segnale io comunque aspetto. Le faccio vedere che c’è interesse ma non metto mai nero su bianco. Però se Massimiliano si butta così non è poi così tanto riflessivo. E’ un po’ strana sta cosa, non capisco come uno riflessivo come Massimiliano possa… Heidi è una persona che mi piace molto. Adesso come adesso per me è come un’amica. Però è una di quelle persone con cui mi viene naturale ridere e mi da spensieratezza e io le voglio dare dei segnali che argomentano questa tesi e nient’altro. Poi che fretta ho?“

