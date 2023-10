Heidi Baci non cita Massimiliano Varrese nella lettera al GF/ Lui: “Scrittura tremolante, costretta…”

Heidi Baci e la lettera al Grande Fratello 2023

Heidi Baci è “tornata” al Grande Fratello 2023 dopo l’abbandono con una lettera. Nel corso della 12esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Heidi ha inviato una lettera con cui ha spiegato ai propri coinquilini il motivo che l’ha spinta a lasciare la casa di Cinecittà per tornare dalla propria famiglia. Nella lettera, Heidi Baci utilizza parole di grande affetto per Vittorio e Letizia, ma non cita mai Massimiliano Varrese con cui ha avuto un rapporto particolare sin dai primi giorni di convivenza. Alla domanda di Signorini che gli ha chiesto perché, secondo lui, Heidi abbia evitato di rivolgergli delle parole, Massimiliano ha risposto così:

“Credo che in questo momento sia giusto così. Forse sono un argomento ancora un po’ delicato e pesante. Una cosa scomoda. Per il futuro non lo so. Il mio sentimento? C’era e c’è, è forte e non va via in un attimo. Quello che è accaduto l’ha addirittura rafforzato. Io però adesso rispetto le sue decisioni. Se torno a riprendermela? A caldo sono cose che si dicono e poi ho ragionato. Non so cosa farò, ma un confronto sarebbe anche necessario e dovuto. La realtà fuori di qui è molto diversa“.

Massimiliano Varrese e la teoria su Heidi baci

Al termine della puntata del Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese ha affrontato l’argomento con Valentina a cui ha esposto un’altra teoria. L’attore ha spiegato alla coinquilina, come riporta Biccy, di aver analizzato attentamente la scrittura di Heidi e di essere giunto ad una conclusione.

“Ragazzi io noto i dettagli e ne ho visti diversi. Era una scrittura… Io ho osservato anche la calligrafia. Da dislessico quale sono noto tutto. Ho notato una grafia tremolante, costretta, che andava verso la sinistra. Andava a sinistra, piuttosto che in avanti. Sintomo di una persona che in quel momento si sta tirando indietro. Secondo me l’ha scritta in un momento abbastanza concitato o magari non ce l’ha fatta a scriverla proprio come avrebbe voluto. Però questa cosa mi lascia con l’amaro in bocca“.

