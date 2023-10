Heidi Baci si ritira dal Grande Fratello 2023, nel corso della notte/ Ecco cosa è successo

Heidi Baci decide di abbandonare la casa del Grande Fratello

Heidi Baci ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello 2023 nel corso della notte, dopo aver sentito al telefono i suoi genitori. Ma cosa è successo? Perchè questa decisione? Dopo aver avuto un incontro con il padre durante la diretta di ieri sera, la concorrente è rimasta sconvolta.

Il papà di Heidi si è infuriato per la frequentazione con Massimiliano Varrese “un uomo più grande di lui”. La mamma di Baci avrebbe smesso di guardare la tv e starebbe male proprio per questa situazione. A questo punto, il padre della concorrente le dice qualcosa all’orecchio: “Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera“. A caldo Heidi ha dichiarato: “Vado via“, ma Alfonso Signorini l’ha invitata a decidere con più calma una volta parlato in privato con i genitori.

Heidi Baci si ritira dal GF, ma non può salutare nessuno: ecco cosa è successo

Sconvolta dall’incontro con il padre, dunque, Heidi ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello dopo la diretta di ieri sera. La gieffina ha parlato con i genitori al telefono e poi è uscita senza poter salutare nessuno. Gli autori hanno affidato a Letizia Petris il compito di informare gli altri inquilini.

“È andata via, non ha potuto salutare nessuno, manderà un messaggio più avanti. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Mi hanno chiamato in Confessionale per dirmelo e mi hanno chiesto di dirlo a tutti voi. Mi hanno chiesto di dirvelo in maniera tranquilla e di non fare una cosa di stato, io ho già pianto in Confessionale. Avrà modo di mandarci un video messaggio a tempo debito. È uscita dal Confessionale” ha affermato Letizia, come riporta Biccy.

