Helena Prestes: la scelta del Grande Fratello dopo la lite con Jessica Morlacchi

Helena Prestes ad un bivio nella casa del Grande Fratello dopo l’ultima lite choc con Jessica Morlacchi. La modella brasiliana che, nel corso dell’ultima puntata del reality show si era scagliata contro la stessa Jessica e Shaila Gatta per aver ricevuto la loro nomination, dopo lo scontro con Ilaria Galassi, è stata protagonista di un’altra, durissima discussione con la Morlacchi che si è conclusa con un gesto forte da parte della modella brasiliana. Tutto è accaduto a cena quando Jessica, dopo aver lasciato il proprio posto, si è avvicinata alla zona del tavolo in cui era Helena per prendere del pane. La modella che aveva il cestino del pane ha indugiato porgendo il pane a tutti gli altri evitando di darlo alla Morlacchi che, poi, è esplosa avendo una reazione spropositata.

Di fronte alle provocazioni, Helena ha perso la testa e, dirigendosi verso la cucina, ha preso il bollitore e, dopo averlo riempito con l’acqua del rubinetto, ha lanciato prima l’acqua colpendo la telecamera e poi lo stesso bollitore urlando “putt*ana”. Una scena che ha costretto gli autori ad intervenire portando, poi, la Prestes a sfogarsi con Javier Martinez.

Helena Prestes e lo sfogo con Javier Martinez

Portata via da Maxime e Javier Martinez, Helena Prestes ha continuato ad urlare in zona piscina prima di essere richiamata in confessionale dagli autori. Per evitare che la situazione degenerasse, gli autori hanno deciso di far dormire Helena in quella che era la stanza di Enzo Paolo Turchi, lontana dal resto dei concorrenti. In camera è stata poi raggiunta da Javier Martinez a cui ha confessato la volontà di voler andare via.

“Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua Javier, devo andare, davvero sto impazzendo“, le parole della modella. “Intanto passiamo la notte qui tranquilli e domani vediamo“, è stata la risposta del pallavolista argentino. “Diciamo che è una sorveglianza proprio fisica. Però a una certa stavo lì e lei voleva andar via e io le ho detto di aspettare“, ha poi aggiunto parlando con gli altri inquilini. Helena, dunque, potrebbe abbandonare il reality show volontariamente anche se, dopo il gesto contro Jessica, potrebbe essere inevitabile un provvedimento disciplinare da parte dello stesso Grande Fratello.

