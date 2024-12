È scoppiata una furiosa lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta durante la ventesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 30 dicembre 2024, su Canale 5. Nei giorni scorsi la ballerina aveva già insinuato che la gieffina non fosse sincera nei confronti di Zeudi Di Palma, in diretta l’ha accusata di usare i sentimenti della ragazza ma è ancora innamorata di Lorenzo. Visibilmente nervosa la modella brasiliana ha chiesto alla sua speciale amica di dire che non usa né lei né i suoi sentimenti e riferendosi all’ex velina l’ha chiamata ‘stro*za’.

Pagelle Grande Fratello 2024, 20a puntata/ Lorenzo, Stefania e Helena promossi, bocciate Non è la Rai

L’insulto della gieffina non è certo piaciuto a Shaila Gatta, gli animi infatti hanno continuato a scaldarsi sempre di più nella casa più spiata d’Italia. Scagliandosi contro Helena Prestes ha detto che lei in realtà è proprio questa, a parer suo ha finto di essere sua amica ma in realtà è interessata solo a Lorenzo e non gliene frega nulla di Javier e Zeudi ed è per questo che ha avuto una dura reazione quando lui l’ha nominata.

Helena Prestes: "Non sto giocando con Zeudi Di Palma"/ "Con lei è una cosa nuova, ma..."

Duri attacchi di Helena Prestes contro Shaila Gatta: accuse e insulti al Grande Fratello, la ballerina si sfoga con Lorenzo

Mentre litigavano in modo animato Helena Prestes ha accusato l’ex velina di essere una persona volgare, subito dopo è sbottata dicendo: “Ho voglia di aggredirti, sei una schifosa, putt4na!”. La gieffina ha poi iniziato a parlare in inglese, Shaila Gatta però le ha detto di parlare in italiano con lei perché essendo ignorante non conosce l’inglese.

Dopo l’acceso scontro Shaila Gatta si è sfogata con Lorenzo, la Prestes invece è andata nel confessionale. La ballerina pensa che la brasiliana si è comportata in quel modo perché è ancora innamorata di Spolverato, a parer suo avrebbe dovuto metterle dei freni. Si è detta però felice che lui non abbia dimenticato la sofferenza che ha fatto provare ad entrambi e ha chiaramente detto che non vuole vedere che lo abbraccia o gli accarezza la faccia dicendo che per lei non è una questione di gelosia ma di rispetto.

MARIA, MAMMA DI ALFONSO D'APICE AL GRANDE FRATELLO/ "Ho fallito, non ho colmato la mancanza di papà"