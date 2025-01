Helena Prestes e Ilaria Galassi: nuovi dettagli sulla lite

Helena Prestes e Ilaria Galassi, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, sono state le protagoniste di una durissima lite che sarebbe sfociata anche in uno scontro fisico. Il momento, tuttavia, è stato censurato dalla regia e quanto accaduto è venuto a galla dalle parole degli altri concorrenti che, sia la sera stessa della lite che, nei momenti successivi, sono tornati sull’argomento svelando nuovi dettagli sull’accaduto. Quanto accaduto ha scatenato diverse reazioni sia in casa che sul web. Helena Prestes, ad esempio, ha chiesto la squalifica di Ilaria mentre quest’ultima, pur riconoscendo l’errore commesso, ha spiegato di essere stata provocata dalla modella brasiliana.

Sul web, inoltre, ci sono diverse opinioni secondo cui l’eventuale provvedimento disciplinare che la produzione potrebbe decidere di prendere dovrebbe essere applicato sia nei confronti di Ilaria che della stessa Helena, rea di aver avuto un atteggiamento aggressivo utilizzando anche insulti pesanti nei confronti di Shaila Gatta e Jessica Morlacchi. In attesa di scoprire cosa deciderà la produzione, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto tra Ilaria e Helena.

Lorenzo Spolverato ed Eva Grimaldi svelano cos’è successo tra Helena e Ilaria

Sono diversi i concorrenti che, pur non essendo coinvolti, hanno assistito alla lite tra Helena Prestes e Ilaria Galassi intervenendo, poi, per evitare che la situazione precipitasse. “Era nera. Ho dovuto prenderla di peso per portarla in confessionale. La grande sorella (l’autrice, ndr) le urlava: ‘Ilaria, Ilaria in confessionale, subito!’, ha raccontato Lorenzo Spolverato. “Il giorno prima mi aveva confidato: ‘Eva, io da sola ho paura perché mi conosco, parto e boom’”, ha aggiunto Eva Grimaldi.

In casa, dunque, si continua a parlare dell’accaduto nonostante la regia cerchi di censurare l’argomento cambiando inquadratura quando gli inquilini ne parlano. Las curiosità sul web, dunque, aumenta e probabilmente nella prossima puntata saranno mostrate le immagini della lite.