L’ex naufraga Helena Prestes pronta ad iniziare la sua avventura nella casa del Grande Fratello 2024

C’è anche Helena Prestes come nuova concorrente del Grande Fratello 2024. La neo-gieffina è ormai un’esperta di programmi televisivi, dato che negli ultimi anni ha già partecipato a due dei maggiori reality nazionali: Pechino Express e l’Isola dei Famosi. Due esperienze molto diverse che hanno insegnato molto ad Helena, pronta a rimettersi in gioco sotto le telecamere di Canale 5. C’è grande curiosità di vederla all’opera nella casa più spiata di Italia, anche grazie alla sua capacità di creare dinamiche interessanti e talvolta divisioni o confronti pepati.

Helena Prestes, chi è la concorrente Grande Fratello 2024/ Dall'isola alla Casa più spiata di Italia

A Pechino Express partecipò con Nikita Pelizon, la quale poi ebbe una fortunatissima esperienza proprio al Grande Fratello. Ora tocca ad Helena provare a ricalcare le sue orme, mettendosi in gioco con la sua personalità e il suo carattere. “L’isola è stata diversa da pechino perché vivi davvero la fame. Sono sempre stata me stessa”, ha assicurato in una intervista riportata qualche tempo da Fanpage.

Helena Prestes contro l’idea di ‘gruppo’: “Ho sempre seguito la mia strada e poi…”

In vista del suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2024, dunque, cosa possiamo aspettarci? Probabilmente una Helena non troppo convinta di uniformarsi al gruppo, piuttosto di perseguire a suo modo la sua strada e i suoi obiettivi. Proprio come aveva già fatto nelle precedenti esperienze, con modalità che la Prestes rivendica orgogliosamente.

“Non ho mai partecipato all’idea generale del gruppo, ho seguito la mia strada, costruito la mia capanna e questo ha creato sempre più fastidio negli altri naufraghi”, aveva detto parlando della sua ultima esperienza all’isola. Ora però è il momento di dimenticare l’avventura n Honduras e di pensare al suo debutto al Grande Fratello 2024. Riuscirà a farsi strada?