L’ultima puntata del Grande Fratello ha segnato un significativo punto di svolta nel triangolo amoroso dell’ultimo periodo, quello composto da Helena Prestes, Javier Martinez e Zeudi Di Palma. La modella brasiliana si è detta profondamente delusa dai due coinquilini che, proprio nei giorni della sua assenza dalla Casa, si sono avvicinati tra coccole e abbracci a letto. È soprattutto Zeudi Di Palma ad averla particolarmente delusa: con lei ha vissuto una grande complicità, fatta di baci e coccole, ed era anche consapevole dell’interesse di Helena per Javier.

“Lo sapeva benissimo che a me piace Javier“, ribadisce la Prestes in giardino, confidandosi con Amanda Lecciso e Iago Garcia, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality. Amanda, a quel punto, chiede un giudizio all’attore su questa intricata situazione: “Tu pensi che Zeudi sia stata finta nei suoi confronti?“. In riferimento all’ex Miss Italia, però, il concorrente spagnolo mantiene una posizione neutrale: “Io non la conosco bene, sono appena arrivato. Sembra una ragazza intelligente, ben composta, però non la conosco“.

Anche Amanda Lecciso interviene e ad Helena Prestes rivela: “Io non ho l’impressione che sia stato finto quello che provava per te“. La modella brasiliana ripercorre così quanto vissuto con Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Io le ho detto: ‘Ferma, calma’, perché era come se avesse già una tensione con me. Mi idolatrava, però capisci che per me è nuova questa cosa? Io mi sentivo amata, in amicizia è andata molto bene, scherzavamo, ridevamo, era bello perché era sano. Però poi vedo le immagini di lei a letto con lui e dico: ‘Tu non puoi provare un sentimento per me, sapevi che a me lui piaceva‘”.

Amareggiata per il comportamento della coinquilina, Helena ammette: “È una ragazza che parla con gli occhi, bella e dolcissima, ma può ingannare a volte“. E non risparmia critiche a Zeudi: “Alla fine io sono stata scema, inizio a vedere lei come guarda lui. Non ha un comportamento coerente con quello che ha detto a me“. Infine, chiude: “Mi ha ingannata“.