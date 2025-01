Fino ad una settimana fa si contendevano i ruoli di ‘regina’ e ‘contraltare’, oggi sono entrambe fuori dai giochi del Grande Fratello 2024 ma tutto ciò che riguarda il loro rapporto e dinamiche annesse continua ad agitare il mondo del web. Stiamo parlando di Helena Prestes e Jessica Morlacchi: ‘acerrime nemiche’ nel reality condotto da Alfonso Signorini ma che, tra ritiri e verdetto del televoto, si prenderanno forse ora una pausa dell’antagonismo offerto al pubblico di Canale 5 nel corso delle settimane.

Come anticipato, qualcosa sul rapporto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi continua a dividere il mondo del web e non potevano mancare i retroscena dopo l’eliminazione della modella brasiliana dal Grande Fratello 2024, soprattutto dopo il confronto tra le due prima del verdetto. Dai social balza all’attenzione degli appassionati uno ‘scoop’ clamoroso, qualcosa che sarebbe accaduto dietro le quinte e che andrebbe in totale contrasto su tutto ciò che abbiamo osservato tra le due nel corso delle settimane.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno recitato al Grande Fratello 2024?

“Io ero lì, è una cosa certa: ieri Helena Prestes e Jessica Morlacchi si sono parlate e abbracciate dietro le quinte come se nulla fosse”. Questa la clamorosa indiscrezione sulle due ex protagoniste del Grande Fratello 2024 e – come riporta Libero – sarebbe stata rivelata da una persona presente nel pubblico nel corso dell’ultima puntata del reality e prontamente diffusa dall’esperta di gossip Deianira Marzano che avrebbe ricevuto personalmente tale segnalazione. Immediate le ipotesi più ‘funeste’; qualcuno ha dunque iniziato a pensare seriamente che le due abbiano recitato la parte delle antagoniste. Cosa c’è di vero forse lo scopriremo presto, resta per ora il dubbio sulla realtà delle ruggini tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. E’ anche vero che, da persone mature, abbiano deciso di deporre le armi dopo le baruffe delle ultime settimane.