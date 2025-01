Jessica Morlacchi e l’addio al Grande Fratello: le motivazioni di questa scelta

Nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio 2025, Jessica Morlacchi abbandonava volutamente e definitivamente il programma. Una scelta che ha spiazzato pubblico e inquilini, arrivata subito dopo l’annuncio del provvedimento disciplinare voluto dal GF dopo i fatti accaduti nei giorni scorsi. Jessica è stata coinvolta nel provvedimento e messa d’ufficio in nomination per il televoto per l’eliminazione di questa sera.

All’annuncio di Signorini, Jessica Morlacchi ha risposto chiedendo quando potesse abbandonare la Casa, spiegandone poi le motivazioni. A farle decidere di lasciare il programma non è stato tanto il provvedimento, quanto il fatto che le sue azioni siano state messe al pari di quelle di Helena Prestes, che si è resa protagonista del lancio di un bollitore contro di lei.

Jessica Morlacchi torna al Grande Fratello: ecco perché

Per Jessica Morlacchi, la gravità del gesto di Helena è maggiore rispetto a quella delle parole che lei ha usato nei suoi confronti, motivo per il quale ha trovato il provvedimento ingiusto e ha deciso di abbandonare il Grande Fratello. Un argomento del quale probabilmente si tornerà a parlare nella diretta di oggi 13 gennaio, visto che è previsto il ritorno di Jessica all’interno della Casa. Non come concorrente, ovviamente, bensì la cantante varcherà nuovamente la porta rossa per avere un confronto diretto e definitivo con Helena Prestes ma anche con Luca Calvani. I due, dopo l’inizio di quella che sembrava essere un’amicizia speciale, si sono allontanati progressivamente, complici anche gli ‘inserimenti’ di Helena. Quella che era un’amicizia si è trasformata in un rapporto turbolento e spesso al centro di discussioni. È dunque giunto per Jessica il momento di chiarire entrambe le situazioni una volta per tutte.