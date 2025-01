Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello: le prime parole

La puntata del Grande Fratello di ieri sera ha rappresentato un profondo spartiacque di questa edizione. L’eliminazione a sorpresa di Helena Prestes, una delle protagoniste di questa edizione nonché data da molti come papabile vincitrice, riscrive la narrazione del reality che, da questo momento in avanti, vivrà di nuove dinamiche di gioco dopo un’uscita così importante. La modella brasiliana ha perso al televoto contro Ilaria Galassi, Luca Calvani, Tommaso Franchi ma soprattutto con Shaila Gatta, con la quale è rimasta in bilico sino a fine diretta quando è stato comunicato da Alfonso Signorini il verdetto decisivo.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello!/ Shaila Gatta si salva: il verdetto decisivo e le percentuali

Ma qual è stata la reazione di Helena Prestes all’eliminazione? Dopo aver salutato tutti in Casa ed essere uscita dalla Porta Rossa, è tornata sui social e più precisamente su X, dove ha pubblicato un video: “Grazie a tutti quelli che mi hanno votata come preferita, e mi spiace, magari ero un po’ stanca, mi sentivo un po’ schiacciata, non lo so. Grazie al Grande Fratello e grazie a tutti, è stata un’esperienza molto bella e mi mancherete tantissimo. Grazie a tutto il pubblico e un bacio enorme“. In aggiunta al video, ha rinnovato i ringraziamenti per l’esperienza con una didascalia: “Grazie a tutti per questo percorso“.

Nikita Pelizon, sorpresa a Helena Prestes al GF/ Poi punge Lorenzo: "Sei bravissimo a cambiare le maschere!"

Helena Prestes eliminata, le reazioni del web al verdetto

Il percorso di Helena Prestes al Grande Fratello si conclude qui, ma com’è stato accolto il verdetto dal pubblico? Sono numerosissimi i voti ricevuti dalla produzione, per un televoto che vedeva grandi protagonisti a rischio eliminazione, così come i commenti del popolo web e social che ha tifato per l’una o per l’altra parte. In tanti si sono schierati al fianco di Helena su X: “Nel bene e nel male sei stata una grandissima concorrente, sempre a testa alta. Grazie di tutto Helena“. E ancora: “Helena Prestes sei stata LA concorrente pazzesca di questa edizione, non sarai mai dimenticata“.

Shaila Gatta o Helena Prestes eliminata al Grande Fratello?/ Possibile risultato choc al televoto: perché

C’è anche chi, esaltando il percorso della modella, ironizza sulla possibilità che il reality d’ora in avanti possa calare negli ascolti dopo la sua eliminazione: “Adesso voglio proprio vedere cosa s’inventa il #GrandeFratello x sfruttare la dinamica Helena. Visto che è l’unica a portare ascolti!“. Infine, grande gioia per il fandom di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con la coppia che resta ancora unita dopo il verdetto: “Non ci credo! Ce l’abbiamo fatta!“.