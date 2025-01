Grande Fratello, 5 veterani al televoto e i primi concorrenti salvi

Al Grande Fratello va in scena un televoto davvero importantissimo, che coinvolge 5 veterani di questa edizione: Shaila Gatta, Tommaso Franchi, Ilaria Galassi, Helena Prestes e Luca Calvani. Il primo verdetto della serata viene, come di consueto, comunicato con gli indiziati all’eliminazione in Salone e spalle al Led, e il primo a salvarsi è Luca Calvani. Per gli altri il futuro è ancora tutto da scrivere e il loro destino verrà scoperto nientemeno che in studio: i 4 concorrenti ancora in bilico salutano così preventivamente tutti i coinquilini per poi uscire dalla Casa e raggiungere Alfonso Signorini.

Shaila, Tommaso, Helena Prestes e Ilaria vengono accolti da un boato di applausi da parte del pubblico e, super emozionati, si posizionano di fronte ad Alfonso Signorini per scoprire l’atteso esito. La tensione è ovviamente nell’aria e arrivano i successivi verdetti di questo televoto; dopo Luca Calvani, il prossimo a salvarsi è Tommaso Franchi che esce trionfale dallo studio. Resta un trio tutto al femminile ed è Ilaria Galassi a vincere; anche lei può così fare rientro nella Casa.

Helena Prestes eliminata al Grande Fratello nel verdetto decisivo contro Shaila Gatta

Il verdetto del Grande Fratello di questa sera riserva così un grosso colpo di scena: una tra Helena Prestes e Shaila Gatta, due indiscusse protagoniste di questa edizione, dovrà per sempre lasciare il reality. Shaila, in merito alla possibilità di essere eliminata, ammette: “Spesso esporsi non è sempre visto bene, è un’arma a doppio taglio però preferisco essere sincera e dire quello che penso“. Helena, dal canto suo, confessa: “Non me l’aspettavo di giocarmela con Shaila. Per me è stata già una rivincita, l’importante non è cadere ma rialzarsi. Ho affrontato il giudizio in maniera dura, e niente, sarei molto triste se andassi via“.

Le due concorrenti in bilico vengono però invitate ad abbandonare lo studio: sarà infatti in Casa, in salone, di fronte a tutti i compagni di viaggio, che si scoprirà chi dovrà lasciare il reality. E così, verso il gran finale di questa puntata ricca di emozioni, è arrivato il fatidico verdetto: ad essere eliminata dal Grande Fratello è Helena Prestes. Di seguito le percentuali del televoto: Helena 51%, Shaila 43%, Ilaria 4%, Tommaso 1%, Luca 1%.