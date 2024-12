Helena Prestes delusa da Javier Martinez: “Vedo in lui un atteggiamento diverso“

Negli ultimi giorni si è registrato un netto avvicinamento tra Javier Martinez e Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024: la coppia è in grande sintonia e il concorrente ha sin da subito mostrato interesse verso di lei, ma questo ha scatenato la gelosia di Helena Prestes. Nella puntata di questa sera viene affrontata la questione e il pallavolista ammette: “Con lei sono stato molto chiaro: lei mi ha parlato della sua gelosia ma non ho capito se è per la paura che ha di perdermi, e io la rassicuro dicendole che non mi perderà mai perché per me è una persona importante“.

Helena Prestes gelosa di Javier e Chiara/ "Nessuna scenata ma non voglio rovinare il rapporto"

Tuttavia la modella brasiliana si dice profondamente delusa dal coinquilino, dopo aver visto alcuni suoi comportamenti all’interno della Casa: “Ammetto che vedo in lui un atteggiamento diverso. Da Javier ancora non è uscita fuori una parte sua che non ha fatto vedere. A me questo dice tanto di lui, lo sto solo osservando, ammetto, sono molto delusa dai tuoi atteggiamenti“.

Javier Martinez si è innamorato di Chiara Cainelli al Grande Fratello?/ Il gieffino fa chiarezza

Javier Martinez non è interessato a Helena Prestes: “Più chiaro di così, cosa devo fare?“

Appresa la delusione e il giudizio negativo di Helena Prestes, Javier Martinez si sfoga al Grande Fratello 2024 e le chiede cos’altro dovrebbe fare per convincerla che non prova alcun sentimento per lei, se non una semplice amicizia: “Più chiaro di così, cosa devo fare? Sono uscito dal Tugurio e ti ho detto che sentimentalmente non mi eri mancata, qua sul divano ti ho detto che non sento le farfalle sullo stomaco. Cosa vuoi che ti dica?“.

La modella, visibilmente scottata da questa delusione, rimarca il cambio di atteggiamento del pallavolista e sottolinea: “Io mi faccio una risata, ma io osservo il tuo atteggiamento. Tu sei cambiato, per me fai delle cose e ti sto osservando. Io vado oltre questa cosa della gelosia“. Infine, tra le tante voci che si sono elevate nella Casa sulla questione, spicca infine quella di Chiara Cainelli, coinvolta in questa vicenda: “Il rapporto che Javier ha con Helena è una cosa che riguarda l’amicizia. Javier è stato molto chiaro con lei, e anche lei“.

Helena Prestes tra coccole e tenerezze con Zeudi Di Palma al Grande Fratello/ Nuova coppia?