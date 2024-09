Anche Helena Prestes come gli altri inquilini della casa del Grande Fratello, si sta aprendo man mano parlando della sua famiglia e confidandosi sui lati più dolorosi della sua vita. In queste ultime ore, la modella brasiliana si è seduta al tavolo con le altre concorrenti e ha svelato di essere molto contenta per la sorella Liviah, che quando viveva in Brasile non aveva stabilità, mentre adesso in Italia è felice e realizzata. Con le lacrime agli occhi, Helena Prestes ha spiegato di avere un nipotino di nome Levi di tre anni e di essere in cerca di una pace interiore che sta riuscendo a ottenere.

Le Non è la Rai squalificate al Grande Fratello 2024 per "Body-shaming”?/ Ilaria Galassi prende in giro Ila

Il discorso è iniziato con una domanda di Jessica Morlacchi nei confronti della modella: “Non la vedi una famiglia per te?“, Helena ha risposto che per adesso cerca la sua personale stabilità e si concentra sugli affetti familiari. Per ora, la sorella Liviah di trentatrè anni è la più vicina fra tutte ed è diventata la sua famiglia. Helena Prestes ha anche un’altra sorella di nome Mariana, che vive in Brasile a San Paolo. Solo la sorella Liviah si è però buttata nel mondo del cinema e oggi tiene spettacoli teatrali in tutto il mondo.

Anticipazioni Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci: “Barbara D’Urso ci sarà!”/ “La seconda puntata…”

Helena Prestes, l’infanzia in un paese povero e l’arrivo in Italia

Liviah Prestes, sorella di Helena Prestes si è stabilita in Italia, dove vive con il figlio Levì, il quale ha appena tre anni. Liviah sta diventando famosa anche sui social parlando di tematiche ambientali e sociali, ma non solo, spesso condivide con i fan consigli di lettura, una passione che le sta molto a cuore. Mariana, invece, ha due figli ma di lei si sa molto poco e non si conosce chi sia il marito o il fidanzato. Da piccola, però, Mariana ha subito iniziato lavorando come modella per aiutare la mamma, che non aveva grosse possibilità economiche.

Raimondo Todaro: “Amici è stato la mia salvezza durante la malattia”/ “Non ho scelto io di andarmene…”

Non tutti in effetti conoscono il passato difficile di Helena Prestes, che come Enzo Paolo Turchi si è aperta con gli altri inquilini sulla sua vita. La modella nasce in una zona poverissima del Brasile, accanto alle favelas, dove regna criminalità e tanto disagio sociale. Siccome la famiglia ha pochi soldi, Helena Prestes inizia a lavorare appena finisce gli studi, insieme alle due sorelle. Arrivata in Italia, esplode il successo e la sua vita personale, come sappiamo, prende il volo.