Helena Prestes piange per Carlo Motta all’Isola/ Brutto colpo dopo la diretta: “Mi aspettavo di…”

Helena Prestes delusa dall’assenza di Carlo Motta dopo la diretta de l’Isola: cos’è successo

Helena Prestes ha ricevuto una bellissima e romantica sorpresa nel corso della diretta de l’Isola dei Famosi 2023 del 5 giugno. In Honduras è sbarcato Carlo Motta con tanto di anello per farle una proposta di fidanzamento. I due infatti si stavano frequentando da qualche mese ma non hanno mai ufficializzato il loro rapporto, cosa che Carlo ha voluto fare in diretta televisiva.

Così per Helena è arrivato un prezioso anello e una romantica proposta alla quale ha risposto ‘sì’, tra baci e commozione. Poi i due si sono salutati e Helena è tornata alle dinamiche della diretta, tra prove e nomination, certa che avrebbe però ritrovato il fidanzato sulla playa una volta finita la puntata. Ebbene, questo non è però accaduto.

Helena Prestes in lacrime: “Immaginavo di vederlo e invece…”

Quando Helena ha fatto il suo ritorno a Playa Fantasma, quasi certa che avrebbe ritrovato Carlo Motta, è invece rimasta delusa non trovandolo. A dispetto di quanto accaduto con altri ospiti – vedi le mogli di Mazzoli e Noise, Aldo Montano e Nikita Pelizon – Carlo non ha potuto rimanere con Helena la consueta notte. Questo ha fatto crollare la naufraga, che si è dunque lasciata andare al pianto.

“Ho pianto perché immaginavo di vederlo, non posso negarlo. – ha poi spiegato, concludendo – Mi ha dato tanta forza vederlo, ma tanta tanta, però è stato troppo veloce. Avrei potuto dire di più, abbracciarlo di più, essere più serena, invece ero molto emozionata…”

