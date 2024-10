Helena Prestes si allontana da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024

Si accendono le tensioni tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello 2024, con una lite di fuoco avvenuta nel salone e alla presenza di Shaila Gatta. In seguito al confronto tra Shaila e Lorenzo, con l’ex Velina che ha “scaricato” il coinquilino dopo i comportamenti manifestati nella Casa, la modella brasiliana raggiunge la coppia in salone e anche lei si scaglia contro il ragazzo, accusandolo di aver giocato con i suoi sentimenti: “Non ti voglio proprio vedere. Non c’è più la cosa divertente che avevamo“.

Per Helena il rapporto con Lorenzo è ormai chiuso, dopo averlo visto avvicinarsi anche a Shaila e giocare con lei: “Per me è finita, non sei stato sincero con me“. Spolverato però cerca di replicare, ricordandole di esserle sempre stato vicino: “Ti ho sempre detto che i tuoi sentimenti erano diversi dai miei. Io mi sono preso a cuore pure la tua sofferenza, che in questi giorni è uscita“.

Helena Prestes contro Lorenzo Spolverato: “Hai giocato con me e con Shaila!”

Helena Prestes ribadisce di aver nutrito un effettivo interesse per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024 e di essersi avvicinata a lui per approfondire la conoscenza. Ora però le cose sono cambiate e anche il loro rapporto, spesso fatto di giochi e confidenze, è tramontato e arrivano da lei pesanti accuse: “Io sono stata chiarissima: appena ti vedo passare sorrido, quindi mi sono data tutta, ma adesso è molto chiaro che è finita. Sei un bugiardo, hai giocato con me e con lei, lo sai che è così“.

Dal canto suo, Lorenzo la attacca accusandola: “Tu sei stata poco chiara“. Il clima in salone è rovente e Helena continua lo scontro: “Se ho sofferto qua, è perché mi hai fatto ricordare la sofferenza. Io con te avevo solo bellezza“. Lorenzo, alla fine, ammette che da parte di tutti c’è stata poca trasparenza nei rapporti e attacca sia Helena sia Shaila: “Siamo stati poco chiari tutti in questa situazione, e voi ve ne volete lavare le mani velocemente!“.