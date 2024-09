Helena Prestes si è resa partecipe di un clamoroso dietrofront al Grande Fratello durante la puntata del 30 settembre 2024. Protagonista di questa vicenda è stato Lorenzo Spolverato con il quale la modella brasiliana si è legata tanto da quando è entrata nella casa. I due si sono scambiati anche un bacio di recente, nato per gioco ma poi rivelatore di una grande attrazione. Alfonso Signorini ha mandato in onda alcune immagini in cui si vede Lorenzo che flirta con Helena Prestes ma che allo stesso tempo non nasconde un interesse forte per Shaila Gatta.

Ed è quello che lo stesso Lorenzo Spolverato ha ammesso davanti al conduttore, confessando che Shaila non gli è indifferente. Dal canto suo l’ex velina ha spiegato di essere attratta effettivamente da due persone, lui e Javier, che la interessano per modi diversi. Shaila non nega di avere una parte che la incuriosisce e che la turba, motivo per il quale vuole prendersi tempo per capire. Ad un certo punto Alfonso chiede anche a Spolverato come mai si sia staccato da Helena mentre lei lo voleva baciare e lui risponde dicendo di ritenere il bacio una cosa importante.

Un po’ spazientito da questi due triangoli, Alfonso Signorini ha deciso di fare una domanda diretta ai quattro protagonisti di questi intrighi, Lorenzo, Javier, Shaila ed Helena. Il conduttore chiede chi tra di loro sente la scintilla per l’altra persona, e inizialmente nessuno sembra rispondere. Poi salta in scena Shaila Gatta, dicendo che “scintilla” è una parola troppo grossa rispetto a quello che sta provando. La seguono a ruota Javier e Lorenzo, mentre Helena Prestes prende coraggio e ammette in diretta di aver sentito la famosa fiamma accendersi per Spolverato.

Non è finita qui, dopo qualche secondo è arrivato il colpo di scena che ha spiazzato il pubblico del Grande Fratello: Helena, forse per ripicca dato il rinnovato interesse di Lorenzo nei confronti di Shaila, ha detto al ragazzo che è da due giorni che sta pensando di prendere le distanze da lui. Ma come, non era scattata la scintilla nei confronti di Spolverato? Il dietrofront improvviso sta infiammando i social, che vedono in quella di Helena una mossa fatta apposta per allontanarsi per orgoglio e per fare un dispetto al gieffino per il quale si è presa una cotta. Incoerenza o mossa astuta?