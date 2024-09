Lorenzo Spolverato tra Helena Prestes e Shaila Gatta?

Lorenzo Spolverato allontana Helena Prestes e si avvicina a Shaila Gatta? dopo essersi avvicinato subito alla ballerina, l’ingresso nella casa della modella ha cambiato un po’ le carte in tavola perché tra Lorenzo e Helena si è creato subito un feeling speciale che non è passato inosservato anche all’occhio attento degli altri concorrenti che stanno provando a far avvicinare i due. Tuttavia, a frenare tutto è stato proprio Lorenzo che, nel corso di una conversazione con Shaila, ha spiegato di essere incuriosito da Helena, dal suo carattere forte e solare, ma di essere anche frenato dal suo modo di fare.

Lorenzo, infatti, ha spiegato di non sentirsi pronto a dare un bacio e a dormire con Helena come invece vorrebbe quest’ultima e, nel farlo, si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni importanti nei confronti di Shaila.

Le parole di Lorenzo Spolverato per Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato, nonostante il distacco dovuto all’avvicinamento di lei a Javier Martinez, si sente molto vicino a Shaila come racconta lui stesso. “Tu sei molto profonda Shaila, più di quanto pensi. Sei l’unica che se uno viene nel tuo letto dopo undici giorni, dodici, dice ‘No, un attimo’. Perché sei tu nel letto col tuo corpo, con le tue emozioni e non vuoi essere schiacciata da questo. Ci dai il giusto peso, la delicatezza. Hai una buona concezione dell’amore, molto bella, probabilmente perché te l’hanno insegnata i tuoi e anche io sono così. Ho molta paura di innamorarmi, tantissima. Appena vedo un attimo che mi prendo fuggo, scappo e vado via. Poi torno, ma ho molta paura”.

Shaila, da parte sua, sembra decisa a continuare a restare sola nella casa del Grande Fratello 2024 avendo dubbi sia su Lorenzo che su Javier: in futuro cambierà qualcosa?