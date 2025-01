Dopo quanto successo nella casa del Grande Fratello con Helena Prestes che ha lanciato il bollitore dell’acqua, anche Jessica Morlacchi si è fatta sentire chiedendo la squalifica immediata della concorrente. Il gesto della modella ha rappresentato una brutta pagina nella storia del reality, e i coinquilini si sono prontamente vergognati per la piega che sta prendendo questa edizione. Appena dopo la sfuriata della modella, Jessica Morlacchi si è subito messa a urlare, dicendo agli altri concorrenti che quella è la vera natura di Helena Prestes.

Jessica Morlacchi, la famiglia chiede provvedimenti contro Helena Prestes/ "Chiediamo la squalifica"

“Avete visto come l’ha lanciato? Che la squalifichino! Ma magari la cacciano via sta pazza”, ha fatto notare agli altri gieffini. Questi ultimi, però, nelle ore successive hanno discusso e dal confronto è uscita la volontà di prendersi una responsabilità comune per il clima troppo teso all’interno della casa più spiata d’Italia. In ogni caso, Jessica Morlacchi non ha accennato ad abbassare i toni: “Devo venire che mi fai la doccia? Io mi devo lavare? Ma lavati te che puzzi! Tornatene da dove sei venuta…”, ha urlato inveendo contro Helena Prestes, la quale è stata chiamata dagli autori in confessionale.

Stefania Orlando abbandona il Grande Fratello? “Voglio uscire, basta"/ Cos'è successo?

Jessica Morlacci accusa Helena Prestes: “Mi ha dato una spallata, non l’avevo detto a nessuno”

Dopo il gesto forte di Helena Prestes dato dal litigio con Jessica Morlacchi, nella casa del Grande Fratello è calato il gelo assoluto. La cantante ha fatto notare a tutti gli altri quanto la reazione della modella sia stata esagerata, utilizzando parole decisamente forti. Dopo di lei sono intervenuti gli altri gieffini, in particolare Stefania Orlando che ha tenuto a precisare che sebbene Helena Prestes abbia reagito in maniera esagerata, quello che è successo prima non è da meno: “Tu l’hai offesa accusandola di cose che magari non ha fatto apposta”, ha continuato la Orlando, sottolineando quanto gli errori siano da più fronti.

Mariana, sorella di Helena Prestes contro Jessica Morlacchi: "Superati i limiti"/ Appello al Grande Fratello

In effetti l’aria risulta pesantissima in questa edizione del Grande Fratello, e il nuovo anno sembra essere iniziato nel peggiore dei modi. Tra le varie accuse mosse da Jessica Morlacchi ci sono anche una presunta spallata ricevuta qualche tempo fa dalla modella: “Lo sapete che in bagno mi ha tirato una spallata? Non l’avevo detto a nessuno” ha spiegato, facendo notare di essere stata zitta nella speranza che questi atteggiamenti sarebbero terminati. In tutto ciò, Luca Calvani è intervenuto difendendo Helena Prestes dicendo che la modella viene da mesi molto duri e di conseguenza il suo comportamento deve essere compreso.