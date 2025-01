Sembra ormai concluso in maniera definitiva il rapporto tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Il triangolo si è sfaldato ufficialmente. La modella brasiliana, infatti, si è sfogata con Amanda Lecciso e Stefania Orlando, dicendo di non credere più alle loro parole. A muovere i primi dubbi è stata proprio l’opinionista che ha considerato il comportamento dell’ex Miss Italia come fuori luogo negli ultimi giorni: “Prima va da Helena, poi cambia idea…“.

“Per lei puoi essere solo una distrazione“, ha detto Stefania Orlando a Helena Prestes, la quale ha risposto seccata che tutto ciò significa soltanto giocare con i sentimenti degli altri. Si è sentita presa in giro dai suoi due amici, che prima che uscisse avevano un rapporto meraviglioso. “Non è colpa di Helena se voi non andate avanti, il motivo per cui non andate avanti è perchè pensi che Javier sia solo una distrazione” ha continuato poi Stefania Orlando, cercando di far ragionare la modella. “Javier è insensibile, ha sempre saputo che mi piaceva lui”, ha detto Helena Prestes.

Momento di rottura definitivo tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez al Grande Fratello. La modella ha sparato a zero sui due concorrenti, furiosa di come l’hanno trattata negli ultimi giorni dopo il suo rientro. “Con lei ho messo un punto, era mia amica e ha strumentalizzato la nostra amicizia”, ha detto Helena Prestes, definendola una “furbetta“. Poi ha continuato, dicendo che non le piacciono affatto queste persone: “Ho fatto esternare a Javier cosa provava per me, quella è l’attitudine giusta“.

Helena Prestes è molto consapevole di quello che prova e che ha provato. Stefania Orlando continua poi a spifferare quanto ha sentito ieri sera da Javier Martinez e Zeudi Di Palma, raccontando che ieri sera lui la voleva baciare ma lei non ha voluto per non illuderla. “Lei ha detto che lui voleva baciarla“, e Helena Prestes ha risposto che il pallavolista argentino sta cadendo nella trappola della ragazza, e non crede assolutamente che Javier sia buono. “Continua a giocare coi miei sentimenti“. Helena Prestes è convinta che i due siano consapevoli di stare sbagliando e che in ogni caso se ne stiano approfittando di lei. Come si risolverà questa intricata situazione? Lo scopriremo molto presto!