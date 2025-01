Helena Prestes vittima di bullismo al Grande Fratello? Interviene lo staff: “Razzismo e frasi discriminatorie”

Della lite shock tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes avvenuta due sere fa al Grande Fratello 2024 si continua a parlare. La cantante ha ripetutamente provocato la modella brasiliana che alla fine, esasperata, si è alzata ha riempito d’acqua un bollitore e ha tentato di lanciarglielo addosso prima di essere bloccata da Maxime e Javier. Tuttavia mentre l’opinione degli altri concorrenti del Grande Fratello è spaccata in due, sui social molti utenti si sono schierati a favore della modella, sostenendo che da settimane Helena Prestes sia vittima di bullismo al Grande Fratello.

Stando infatti a quanto riporta Libero Magazine, lo staff di Helena Prestes è intervenuto in queste ore per denunciare i comportamenti di Jessica Morlacchi e degli altri inquilini definendoli inaccettabili. Nel comunicato si accusa inoltre la cantante di aver rivolto alla modella frasi denigratorie e discriminatorie ma anche razziste come “torna da dove sei venuta” e “quella è abituata così… nella giungla”. Insomma secondo lo staff la sua reazione è arrivata dopo mesi di bullismo e mobbing. Ed infetti se si esaminano i comportamenti degli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia di comportamenti da condannare ce ne sono stati parecchio.

Pochi giorni prima dello scontro tra Jessica ed Helena, la pagine social brasiliana @centralReality aveva postato alcuni i gravi comportamenti contro di lei: dal pessimo gesto di Giglio quando ha detto che l’avrebbe chiusa nella sauna per farla esplodere dopo aver aumentato la temperatura a Ilaria che ha detto che l’avrebbe picchiata se le avesse rivolto la parola. E per questo il web è insorto in difesa di Helena Prestes al Grande Fratello: “In quanti siamo a volere Jessica Morlacchi fuori dalla casa del Grande Fratello 2024? Chiediamo l’allontanamento di Jessica a causa di reiterata violenza psicologica, bullismo, razzismo e intimidazioni.” “Jessica è razzista, classista, omofoba, aggressiva, cattiva, pericolosa e priva di umanità.” Mentre sul profilo Instagram del reality in molti chiedono la squalifica o provvedimenti seri contro la cantante.