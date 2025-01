Prima ancora della nuova puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha espresso il suo giudizio sulla lite shock tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Ricordiamo che la sera del 3 gennaio l’influencer brasiliana ha cercato di lanciare un bollitore pieno d’acqua verso la coinquilina, dopo essere stata più volte provocata. Il tutto è iniziato quando Helena si è rifiutata di passare il pane a Jessica, scatenando la sua rabbia. La cantante ha infatti reagito insultando pesantemente Helena, chiamando più volte “imbecille”. A quel punto, Helena ha perso il controllo, si è alzata di scatto, ha afferrato un bollitore e ha tentato di scagliarlo contro Jessica, fermata appena in tempo da Maxime Mbanda e Javier Martinez. Mentre veniva trattenuta, Helena le ha anche dato della “pu**ana”.

La scena ha suscitato enorme scalpore, dividendo il pubblico. Da un lato, in molti chiedono la squalifica di Helena per il gesto violento, mentre altri accusano Jessica di bullismo e giustificano la reazione della Prestes. Durante la notte, Helena è stata temporaneamente isolata in una suite, ma è rientrata nella Casa come se nulla fosse accaduto. Per ora, Alfonso Signorini è rimasto in silenzio, mentre una delle opinioniste del programma, Beatrice Luzzi, ha scelto di esporsi prima del previsto.

Beatrice Luzzi si schiera dopo lo scontro esplosivo tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi: squalifica in arrivo al Grande Fratello?

Su X, alcuni utenti hanno reagito ai post che giustificano Helena Prestes, considerandone la reazione un atto di esasperazione dovuto alle provocazioni di Jessica Morlacchi, citando proprio Beatrice come esempio opposto. Alcuni hanno ricordato come, nonostante lo scorso anno l’opinionista fosse spesso isolata, provocata e derisa dai suoi coinquilini, non sia mai sfociata in gesti violenti come quello di Helena. “Le vere regine sono altre”, si legge in uno dei post. Ebbene, la Luzzi ha risposto a questi tweet con emoji di mani giunte, interpretata da tanti come un gesto di condanna verso Helena.

Questa reazione ha portato molti a pensare che Beatrice si fosse schierata con Jessica, chiedendo un provvedimento per Helena. Poco dopo, però, l’opinionista ha smentito quest’ipotesi, commentando un articolo intitolato “Beatrice Luzzi si dissocia completamente da Helena” con la frase: “Ma sulla base di cosa avete scritto questo articolo?”. In risposta a un altro utente che l’accusava di mancare di empatia nei confronti della brasiliana, Beatrice ha replicato con un secco: “Ma cosa dici?“. La sua opinione sulla vicenda rimane dunque ambigua, e si dovrà attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire il suo reale punto di vista.