Henry Harris, chi è l’ex marito Vera Gemma e padre di Maximus/ Lei: “Ho passato una notte in carcere”

Chi è Henry Harris e come ha conosciuto Vera Gemma?

Henry Harris è il secondo ex marito dell’attrice Vera Gemma ed è anche il padre di Maximus Giuliano, che domenica 28 gennaio sarà ospite insieme alla madre Vera a Verissimo. La vita di Vera Gemma è sempre stata piena di amori importanti e flirt, prima di conoscere Henry Harris, Vera aveva avuto una storia d’amore con Jamil, ex campione di kung-fu con cui decise di convolare a nozze nel 2001, e dopo Harris è stata a lungo con il giovane producer Jedal.

Quello tra Henry Harris e Vera Gemma fu un amore intenso, lui è un noto personaggio musicista ma è estremamente riservato, lei invece è un personaggio televisivo decisamente eccentrico. Due opposti all’apparenza ma che nutrivano l’uno per l’altra una grande passione; dopo essersi conosciuti durante uno dei concerti di Harris a Los Angeles, i due si sono innamorati e travolti dalla passione decisero di convolare a nozze a Las Vegas nel 2008. Due anni dopo le nozze nacque Maximus, a cui scelsero di dare anche il secondo nome “Giugliano” in onore del padre di Vera Gemma (grande attore cinematografico). Probabilmente dopo anni fu la carriera a dividere la coppia ma non solo!

La storia d’amore tra Henry Harris e Vera Gemma, perché è finita?

Henry Harris e Vera Gemma avevano due vite molto diverse, lui era un musicista ed era spesso in tour, lei invece non voleva rinunciare alla sua carriera, voleva seguire le orme del padre e avere successo e questo fu probabilmente uno dei motivi che portarono la coppia al divorzio.

Il fattore più importante però era la mancanza di passione; una relazione iniziata proprio grazie alla passione, era terminata per lo stesso motivo, in più i litigi erano diventati sempre più frequenti. A Belve, Vera Gemma rivelò che una volta durante una lite col suo ex marito, lei arrivò anche alle mani e finì per essere arrestata per violenza domestica a Las Vegas: “Ci stavo litigando, lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security. Ho passato un giorno e una notte in carcere”. Dopo Henry Harris, Vera Gemma ha vissuto la sua vita senza freni, ha avuto più di 60 uomini e a Belve aveva dichiarato: “Ormai ho perso il conto, non mi sono mai sentita così importante da non dovermi donare a qualcuno”.

