Henry Wickham, chi è il marito di Sophie Kinsella: dal loro amore sono nati cinque figli

La storia d’amore tra Henry Wickham e Sophie Kinsella affonda radici profonde, visto che i due sono convolati a nozze nel 1991, a un anno di distanza dalla fine del percorso universitario della celebre scrittrice britannica, che ha trovato l’amore proprio all’Università di Oxford. Il matrimonio andato in scena ha preso ispirazione dal libro Cinderella, Henry Wickham in passato aveva lavorato come maestro di scuola ed è poi divenuto direttore della Lockers Park Preparatory School, la coppia oggi vive in quel di Londra e ha messo al mondo cinque figli, Freddy, Rex, Sissy, Oscar e Hugo.

Due anni fa Sophie Kinsella ha rivelato al mondo di essere malata e fare i conti con un glioblastoma, nonostante il momento terribile può sempre però fare affidamento sul marito Henry Wickham: “Ho vuoti di memoria, Henry è il mio hard disk, non perde mai la pazienza e mi ripete tutto ancora una volta, ogni volta”.

Henry Wickham e la malattia di Sophie Kinsella: “Ci concentriamo sul presente”

Dopo la scoperta del tumore, Sophie Kinsella ha cercato di non abbattersi e sulle colonne di Vanity Fair ha scritto: “Non posso avere il cancro, ho cinque figli, al tempo, i nostri ragazzi avevano tra i 10 e i 25 anni, e io ero disperata, avevano bisogno di una madre sana e forte, non malata di cancro”.

Una spada di Damocle pendente e fissa sulla testa di Sophie Kinsella, ma Henry non ha mai abbandonato il fianco della moglie, come raccontato dalla stessa scrittrice: “Le persone mi chiedono come facciamo io e Henry a restare positivi con una simile minaccia che ci pende sulla testa, e la risposta è che ci concentriamo sul qui e ora” ha detto la nota penna sottolineando l’importanza del marito in questa fase così complessa e surreale della sua vita.

