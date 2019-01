Samsung Smart Tv, ecco iTunes e AirPlay 2/ L’azienda sudcoreana annuncia le novità hi-tech

Samsung Smart Tv apre il 2019 con alcune interessanti novità, legate a iTunes Movies e AirPlay 2 che saranno presenti all’interno anche dei modelli del 2018. Le novità sono state annunciate direttamente dal CES 2019 di Las Vegas che ha parlato delle televisioni di ultima generazione nei minimi particolari. Sicuramente questa è una novità importante sia perché implementa i nuovi modelli con altre interessanti app, poi perché pone la parola fine su alcune diatribe che per anni hanno visto protagoniste Samsung e Apple. Il fatto di aprire le porte all’azienda americana fa capire come non ci siano più le tensioni di alcuni tempi fa che avevano portato le due aziende a farsi degli “sgarbi” a vicenda. Un problema legato soprattutto al fatto che i due giganti dell’elettronica erano e sono i leader della telefonia mobile. Una situazione che ora si è evoluta anche grazie all’ingresso in campo di diversi concorrenti come Huawei e Honor che di fatto hanno rotto un duopolio.

Samsung Smart Tv, ecco iTunes e AirPlay 2: come funzionano le due app?

Le novità legate al mondo Samsung Smart Tv sono sicuramente legate a due app come iTunes Movies e AirPlay 2. Come funzionano le due applicazioni in questione? iTunes Movies porta ad accedere a un catalogo importante di film e serie tv che Apple offre ai suoi abbonati. Sarà così possibile accedere alla visione in streaming di una proposta vastissima, trasformando il nostro televisore in un vero e proprio cinema. AirPlay 2 invece è in grado di riprodurre i materiali multimediali presenti sul nostro iPhone da video a foto e musica fino ai podcast presenti sul dispositivo portatile. Sono due applicazioni che riescono a far collimare le tecnologie offerte rispettivamente da Samsung e Apple come non era mai accaduto prima. Fin troppo spesso le aziende infatti si erano messe l’una contro l’altra senza riuscire ad arrivare a un punto. Probabilmente con l’arrivo del 2019 entrambe hanno deciso di deporre le armi.

