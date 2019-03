Instagram e Facebook down/ Social irraggiungibili in tutto il mondo: ko anche Google

Instagram down e Facebook down: state leggendo queste parole su Twitter con tanto di hashtag #instagramdown e #facebookdown? Se la risposta è affermativa vuol dire che anche voi siete incappati nella notizia che in queste ore sta facendo parlare milioni di persone in tutto il mondo: ovvero il disservizio dei due social network più popolari del Pianeta. Come segnalato dal portale downdetector.it, un aumento delle segnalazioni che riportavano l’impossibilità di accedere a Facebook e Instagram da parte di moltissimi utenti ha subito un’impennata intorno alle 17, ora italiana. I siti sono momentaneamente fuori servizio senza una motivazione ufficiale e come spesso capita in queste situazioni gli utenti si sono riversati su Twitter, al momento unico sopravvissuto alla fase di “down” tra i giganti social per manifestare i loro dubbi e il loro scontento.

INSTAGRAM E FACEBOOK DOWN, ANCHE GOOGLE KO

Per il momento segnalazioni di disservizi relativi al funzionamento di Instagram e Facebook stanno arrivando dal Sud America, dall’Europa e anche dall’Italia. In attesa di capire se il problema verrà risolto, e soprattutto in quanto tempo, bisogna sottolineare un’altra anomalia che ha riguardato un altro gigante della Rete come Google. Come riportato da Il Corriere della Sera, a partire dalle tre di mattina di oggi, 13 marzo, fino alle 7.30 il motore di ricerca è andato a sua volta in down con tutti i suoi servizi. I problemi hanno interessato la casella di posta elettronica Gmail così come Google Drive, Hangouts e Google Maps: applicazioni e siti risultavano irraggiungibili e i malfunzionamenti hanno gettato nel panico in particolare gli utenti statunitensi e australiani, che in quelle ore erano svegli. In poche ore #gmaildown è diventato un trending topic come #googledown. Ora tocca a #instagramdown e #facebookdown: cosa sta succedendo all’indomani del 30esimo compleanno del “WWW”?

© RIPRODUZIONE RISERVATA