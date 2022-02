Highsnob e Hu cover “Mi sono innamorato di te” Sanremo 2022/ Ospite Mr Rain

HIGHSNOB E HU, COVER “MI SONO INNAMORATO DI TE” A SANREMO 2022

Tra gli artisti in gara più interessanti del Festival di Sanremo 2022, Highsnob e Hu hanno deciso di proporre per la serata cover di oggi, venerdì 4 febbraio, uno dei brani più amati dal pubblico italiano: parliamo di “Mi sono innamorato di te” firmato da Luigi Tenco. La coppia di artisti sarà affiancata al teatro Ariston da un giovanissimo talento, ovvero Mr Rain…

Pubblicato nell’LP “Luigi Tenco” del 1962, “Mi sono innamorato di te” è stato scritto dallo stesso cantautore piemontese e arrangiato da Giampiero Boneschi. La canzone fu incisa nel novembre 1964 come Lato A nel 45 giri Mi sono innamorato di te/Angela e fu anche riproposta nel 1969 da Ornella Vanoni in versione al femminile. Il testo che verrà interpretato da Highsnob e Hu, insieme a Mr Rain, è da pelle d’oca: attraverso la magia della poesia, Tenco ha raccontato le fasi dell’innamoramento, musicando tutte le sue declinazioni…

HIGHSNOB E HU, LA COPPIA CHE VUOLE STUPIRE

Festival di Sanremo 2022 sarà una prima volta per tanti artisti in gara e Highsnob e Hu rientrano nell’elenco. Il rapper e la cantautrice portano all’Ariston il brano “Abbi cura di te” e sono pronti a stupire tutti. Tra le nuove proposte più interessanti del panorama italiano, i due sono reduci da un anno ad altissimi livelli, spingendo Amadeus a sceglierli per il cast di questa 72esima edizione della kermesse canora. «La parola che meglio riassume il nostro percorso artistico è: sorpresa», le parole della giovane artista ai microfoni del Corriere della Sera. Hu ha poi voluto ricordare l’importanza di Emma Marrone, anche lei a Sanremo, per il suo percorso artistico: «Dopo la mia famiglia è stata la prima cui ho scritto quando mi hanno presa. Il tour con lei mi ha cambiato sia come persona che come artista: lei è sempre vera».

MR RAIN, ALTRO ESORDIENTE A SANREMO 2022

Esattamente come Highsnob e Hu, Mr Rain è tra i grandi esordienti di questo Festival di Sanremo 2022. Il rapper di Desenzano del Garda è tra gli artisti più ammirati dai giovani ed è pronto a sorprendere tutti all’Ariston con la cover di “Mi sono innamorato di te”. Il 30enne ha iniziato la sua carriera musicale dieci anni fa, debuttando con il mixtape “Time 2 Eat”. Nel 2013 ha preso parte alla settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso, abbandonando il talent show dopo aver superato le selezioni. Disco d’oro nel 2016 con “Supereroe”, Mr Rain ha collezionato una serie di grandi successi e varie collaborazioni degne di nota. Nel 2019 ha raggiunto un altro disco d’oro con il brano “La somma”, insieme a Martina Attili, mentre nel marzo del 2020 è uscito il singolo “Fiori di Chernobyl”, apprezzato dal pubblico di tutte le età, raggiungendo il quarto posto della Top Singoli.



