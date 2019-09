Higuain in dubbio per Atletico Juventus/ Infortuni Champions: ko Douglas, Pjanic..

La vigilia di Champions League per la Juventus è tutt’altro che serena: non solo perché affronta l’Atletico Madrid, non solo perché è reduce da una pessima partita contro la Fiorentina sabato pomeriggio ma soprattutto perché la lista degli infortunati/in dubbio sale ogni ora di più. Emergenza dell’ultim’ora è Gonzalo Higuain, dato in dubbio per il match di mercoledì sera al Wanda Metropolitano Atletico-Juventus: durante il match del Franchi, il Pipita ha riportato una brutta botta alla coscia destra che non gli ha impedito di partecipare all’allenamento di rifinitura oggi e di partire per la volta di Madrid in serata. A Torino filtra cauto ottimismo per il recupero e le notizie che giungono dagli inviati di Mediaset e Sky per la Champions League aggiungono elementi di speranza in più per vedere Higuain al centro dell’attacco di Maurizio Sarri, ma di certo non potrà essere al 100%. Con l’infortunio di Douglas Costa, Pipita a mezzo servizio e Manduzkic fuori dalla lista Champions, restano al top Bernardeschi, Dybala e ovviamente Cristiano Ronaldo facendo aumentare i dubbi al tecnico toscano chiamato ad una prova convincente dopo il mezzo flop di Firenze.

ALLARME INFORTUNI IN CASA JUVENTUS: HIGUAIN, DOUGLAS COSTA E…

La situazione degli infortuni di certo agita i pensieri di Sarri e Paratici alla vigilia di questo esordio in Champions: in attesa di capire se qualcosa varierà in attacco per le gerarchie di squadra, la situazione degli altri lungodegenti è stata aggiornata dalla stessa Juventus questo pomeriggio. Douglas Costa non ci sarà di sicuro, con gli esami strumentali appena sostenuti e con uno stop che potrebbe variare tra le 2 settimane e il mese; senza la freccia brasiliana sarà con ogni probabilità Bernardeschi a sostituirlo, sempre che Sarri non decida di sorprendere piazzando Cuadrado in avanti e il n.33 o in panchina o “scalato” in un ruolo di mediana a centrocampo. Per Pjanic invece i dubbi sono maggiori visto che il problema muscolare non è impossibile da risolvere ma potrebbe dover partire dalla panchina lasciando spazio a Bentancur in mediana, pur dopo la non eccelsa prova vista contro la Fiorentina. Tutto risolto invece per Danilo, uscito per crampi contro i ragazzi di Montella: sarà titolare sull’out di destra ad opporsi agli incroci pericolosi di Morata, Joao Felix e Saul, anche perché le alternative scarseggiano con l’infortunio ancora per qualche giorno da smaltire per Mattia De Sciglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA