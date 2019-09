Diretta Fiorentina Juventus/ Streaming video tv: anticipo di lusso (Serie A)

Fiorentina Juventus, diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati, è l’anticipo che alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 settembre 2019, apre con il botto la terza giornata di Serie A. Questa è senza dubbio la partita più attesa dell’anno allo stadio Artemio Franchi, a causa della rivalità che da sempre separa le due squadre. Fiorentina Juventus deve darci risposte importanti su entrambe le compagini: i viola di Vincenzo Montella sono ancora fermi a zero punti, con il Napoli avrebbero meritato di più ma la successiva sconfitta con il Genoa ha acceso l’allarme e oggi arriva un esame durissimo contro la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri sono a punteggio pieno, ma la pazza partita contro il Napoli ha detto che ci sono ancora diversi dettagli da sistemare. Alle porte c’è il ritorno della Champions League, la stagione entra nel vivo dopo l’antipasto di fine agosto e la trasferta a Firenze può dare risposte importanti anche per i campioni d’Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Fiorentina Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 della piattaforma satellitare) e Sky Sport 251. Di conseguenza, sarà garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il consueto servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

Dando uno sguardo alle probabili formazioni per Fiorentina Juventus, possiamo osservare che Montella dovrebbe schierare i viola con un 4-3-3 imperniato su un tridente decisamente stuzzicante, formato da Chiesa a destra, Boateng centrale e Ribery a sinistra. A centrocampo regia affidata a Badelj, che sarà affiancato dalle due mezzali Pulgar e Castrovilli, mentre in difesa avremo la coppia centrale Milenkovic-Pezzella davanti a Dragowski, più Lirola terzino destro e Dalbert favorito su Caceres a sinistra. Modulo 4-3-3 anche per la Juventus: il tridente dovrebbe vedere Douglas Costa con Higuain e Cristiano Ronaldo, a centrocampo ballottaggio francese Rabiot-Matuidi per affiancare Pjanic e Khedira, in difesa i terzini Alex Sandro e Danilo mentre De Ligt e Bonucci formeranno la coppia centrale davanti a Szczesny.

PRONOSTICO E QUOTE

Il favore dei pronostici per Fiorentina Juventus va ai bianconeri nonostante si giochi al Franchi. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai infatti dicono che il segno 2 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a 3,85 per il segno X del pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio per il segno 1 che indica naturalmente la vittoria della Fiorentina.



