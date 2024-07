Holden: chi è la fidanzata/ Ufficialmente single e il rapporto con Sarah dopo Amici

Chi è Holden: dal vero nome alla carriera

Non ha vinto l’ultima edizione di Amici ma di certo si è parlato molto di Holden, figlio del cantante, chitarrista e produttore discografico Paolo Carta. All’anagrafe Joseph Carta, il giovane classe 2000 è il terzogenito dell’artista e proprio come il papà (che dal 2023 è il marito di Laura Pausini) ha intrapreso la stessa carriera. Per lui il trampolino di lancio è stata l’ambita scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha vinto il Premio delle Radio e attualmente il suo singolo Randagi sta facendo il giro delle radio.

Durante il talent, Holden ha presentato alcuni inediti fra cui appunto quello che abbiamo citato, che è stato scritto e prodotto interamente da lui e che fa parte dell’EP uscito venerdì 24 maggio e al cui interno c’è anche un brano scritto insieme ad Angelina Mango e un feat. con Gaia. Considerato uno dei migliori talenti emergenti, Holden sta trascorrendo l’estate girando l’Italia per diversi impegni professionali a cui ci sta dedicando totalmente trascurando, forse, la sua vita privata intorno alla quale c’è massimo riserbo al punto che, ad oggi, non si sa se abbia o meno una fidanzata ufficiale.

Chi è la fidanzata di Holden? Il rapporto tra Holden e Sarah Toscano

L’ex fidanzata famosa di Holden è stata Cecilia Cantarano con cui, però, la storia è poi finita e al momento Holden risulta single anche se nella scuola di Amici il suo rapporto con Sarah Toscano è stato al centro del gossip. Il feeling e la complicità tra i due ha scatenato spesso dei pettegolezzi con i fan che hanno sperato che tra i due nascesse una storia d’amore. Tuttavia, a fare chiarezza sul loro rapporto è stato lo stesso Holden nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.

“(Sui social, ndr) Dicono che sto con Sarah e mi dispiace deludere le persone ma non è così. Però mi ha fatto ridere che c’è mia madre che purtroppo non sa usare i social e ha messo ‘mi piace’ a un commento su X e allora la gente dice ‘avete visto, pure la madre, vabbè…’. Questa cosa è un po’ strana, è facile fare congetture, un po’ mi spiace solo di questa cosa di Sarah, perché riescono a trovare delle cose incredibili al punto che io quasi ci stavo credendo, ho detto: ‘Oddio ma non è che forse sto con Sarah e non lo so?’ perché questa gente è un po’ matta e un po’ genio, però con Sarah non c’è niente”, le parole di Holden. Con Sarah, dunque, nonostante i desideri dei fan che avrebbero voluto la Toscana come fidanzata di Holden, c’è solo una bella amicizia e a quanto pare, nel cuore del giovane artista, non sembra esserci una fidanzata ufficiale. Holden, dunque, è davvero single o per il momento preferisce non svelare l’identità della sua fidanzata? Ai posteri l’ardua sentenza.

