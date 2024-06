Sarah Toscano: “Il duetto con Holden dopo Amici 23? Ecco com’è nato”/ “Se siamo una coppia? Tra noi c’è…”

Sarah Toscano svela com’è nato il duetto con Holden dopo Amici 23

Se c’è un gossip che ha scatenato in fan di Amici 23 e continua a suscitare molta curiosità è quello che ha come protagonisti Holden e Sarah Toscano. Secondo le indiscrezioni, tra la vincitrice dell’ultima edizione e il collega cantante ci sarebbe (o ci sarebbe stato) un flirt che i due avrebbero però preferito tenere segreto. Sarah ha smentito le voci subito dopo la fine di Amici 23, anche se il duetto con Holden sul nuovo brano dal titolo ‘Ossidiana’ ha riacceso inevitabilmente il gossip sulla presunta coppia.

Giulia Stabile di Amici e Manu Rios di Élite stanno insieme?/ Lei rompe il silenzio: "Ecco la verità"

Una questione che è stata fatta notare alla vincitrice di Amici 23 nel corso di un’intervista a SuperguidaTV, nella quale la giovane cantante ha spiegato com’è nata l’idea di questo duetto. “Holden andava spesso in studio a registrare da solo. Mi aveva parlato di ‘Ossidiana’ e del fatto che volesse inserire una voce femminile nello special. Perciò è nato tutto così, in maniera veloce: sono passata in studio a registrare quella frase che ormai conoscete tutti e ha chiuso il brano. Sono molto contenta perché quella parte è inaspettata ed è questa la sua magia.”

Amici 2024, Holden spiazza su Giulia Stabile: fidanzati o amicizia?/ "Ci siamo visti dopo il talent e..."

Sarah Toscano e Holden stanno insieme? Lei spiega com’è oggi il loro rapporto

Sarah si è poi espressa anche sugli insistenti gossip sulla presunta relazione con Holden: “Queste voci non mi ‘infastidiscono’, anche se chiaramente abbiamo ripetuto entrambi più volte che tra di noi c’è solo una bellissima amicizia.” ha ribadito la cantante, che è ora del tutto concentrata sul suo percorso musicale.

Il prossimo 16 luglio aprirà infatti il concerto dei Black Eyed Peas, cosa della quale è felicissima: “Sono davvero molto emozionata, – ha ammesso la Toscano nel corso dell’intervista, concludendo – quando andavo in discoteca con le mie amiche mi caricavo con le loro canzoni! Quando ho scoperto di inaugurare il loro concerto mi sono subito gasata.”

Mida e Gaia, rapporti interrotti e liti dopo Amici 23?/ "Dissapori, non si sentono più": la segnalazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA