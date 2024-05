Holden o Petit, chi è il vincitore di Amici 2024?/ Pronostico sul possibile ballottaggio finale premia…

Petit o Holden, chi potrebbe essere il vincitore di Amici 2024 in un possibile ballottaggio finale?

A poche ore dall’inizio della finale di Amici 2024 non si fermano i pronostici sul vincitore di questa edizione. Il nome di Petit spicca ancora su quelli degli altri cinque concorrenti di Amici 23, ma l’allievo di Rudy Zerbi potrebbe doversela vedere con il suo compagno di squadra: Holden. Il percorso di Holden ad Amici 2024 è iniziato nel migliore dei modi: sempre alto in classifica e singoli molto apprezzati dal pubblico del talent. Poi però qualcosa è cambiato.

Holden ha vissuto un momento buio personale nella scuola di Amici 23, che non gli ha però impedito di accedere al serale. Qui, complice il lavoro per il suo EP, Holden si è però visto poco e non ha brillato come poteva. In un caso è stato anche costretto a regalare il punto all’avversario perché non è riuscito a preparare la prova. Eppure, l’affetto del pubblico nei suoi confronti è rimasto pressoché immutato.

Holden ha poche possibilità contro Petit? Il pronostico sul vincitore di Amici 2024

È proprio in virtù di questo affetto che il pubblico ha dimostrato nei suoi confronti sin dall’inizio del suo percorso ad Amici 2024 che Holden potrebbe conquistare uno dei due posti nel ballottaggio della finalissima del 18 maggio e ambire ad essere il vincitore. Certo, lì potrebbe dover fare i conti con il favorito in assoluto di questa edizione: Petit. A differenza di Holden, l’altro allievo di Rudy Zerbi ha avuto un percorso costante e con pochi momenti di calo. I suoi singoli hanno ottenuto un ottimo riscontro su Spotify, e il suo personaggio è risultato sempre tra i primi posti delle classifiche stilate dal pubblico nel corso dell’anno. Il possibile testa a testa tra Petit e Holden al ballottaggio della finalissima di Amici 2024 potrebbe dunque vedere vincitore il primo dei ragazzi citati; tuttavia, non sono da escludere sorprese.











