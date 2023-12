Holy Francisco: “Ecco chi potrebbe vincere Amici 23″/ “Rudy Zerbi? Non mi ha demoralizzato. Sogno Sanremo”

Holy Francisco sogna Sanremo dopo Amici 23: “Anna Pettinelli? Per me è stata come una mamma”

Tanti nuovi progetti quelli ai quali Holy Francisco si sta dedicando dopo la sua eliminazione da Amici 23. L’allievo di Anna Pettinelli, dopo una sfilza di ultimi posti in classifica, è stato eliminato ma il suo percorso con la musica è solo all’inizio. Lo conferma proprio lui nel corso di un’intervista rilasciata a ComingSoon, dove rivela di avere ora un grande sogno: quello di partecipare a Sanremo.

Intanto le esperienze televisive, prima a X Factor, poi ad Amici 2023, sono state istruttive: “sono due tipi di esperienze ben distinte e che sono tanto vicine quanto lontane. – ha però precisato – Ho deciso di rimettermi in gioco per trovare nuovi stimoli e per vivere un’esperienza nuova ed entusiasmante.” Ad Amici ha d’altronde trovato il supporto di Anna Pettinelli: “Anna per me è stata una vera e propria mamma, mi ha sempre difeso davanti a tutto e tutti. È stata una grande coach, mi ha aiutato tantissimo a crescere e ad imparare ad incassare anche i colpi più duri.”

Holy Francisco e le critiche di Rudy Zerbi: “Non mi hanno demoralizzato”

Holy Francisco ha dovuto fare i conti con i rimproveri e le frequenti critiche di Rudy Zerbi che, come il giovane cantante ha tenuto a precisare, “non mi hanno mai demoralizzato. Sono un ragazzo abbastanza forte e per fortuna sono riuscito a trasformare le critiche in un carburante per spingere di più.” Spazio poi agli affetti nati in casetta. Le persone con le quali Holy ha legato di più ad Amici 23 sono: “la mia famiglia di Gargoyle (Matthew, Mew, Nick, Ayle e Petit) ma anche con Marisol e Gaia.”

Amicizia speciale è invece quella nata con la cantante Sarah: “Lei ha dimostrato che, seppur più piccola, è sicuramente più matura di me. Mi ha dato un paio di strigliate importanti ed è riuscita a mettermi sulla giusta via quando, come mio solito, deliravo preso dal nervoso.” ha spiegato Holy Francisco, che ha infine fatto il suo pronostico sul vincitore di Amici 23: “Credo che Mew abbia tutte le carte in regola per vincere. Per la danza lasciatemi sognare un Nick (Nicholas Borgogni, ndr) felice con la coppa in mano.”











