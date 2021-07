Hysaj canta ‘Bella Ciao’: insulti da tifosi Lazio/ Video: “Speriamo ti infortuni!”

CALCIOMERCATO NEWS, HYSAJ CANTA “BELLA CIAO”

La dirigenza della Lazio è al lavoro su molteplici fronti in questi frenetici giorni di calciomercato estivo al fine di consegnare al nuovo allenatore Maurizio Sarri una rosa altamente competitiva per la stagione che sta ormai per cominciare. Tra i volti nuovi presenti nell’organico biancoceleste figura anche quello di Elseid Hysaj, terzino albanese classe 1994 che il club del patron Lotito si è assicurato a parametro zero dopo il termine della sua avventura con il Napoli. Aspettando l’annuncio ufficiale del suo tesseramento attraverso il sito ed i vari account social della Lazio, Hysaj si è tuttavia reso protagonista di una sorta di “autogol” verso alcuni dei suoi tifosi quando è apparso in un video pubblicato sui social da Luis Alberto in cui cantava il brano “Bella Ciao“. La canzone viene da sempre associata al movimento partigiano dopo la Liberazione e questo aspetto non è storicamente in linea con le idee politiche espresse dalla tifoseria della Lazio.

CALCIOMERCATO NEWS, I TIFOSI NON CI STANNO

Il video in cui Hysaj canta Bella Ciao non è stato dunque affatto gradito dai supporters della Lazio che non hanno aspettato a ricoprire di insulti il nuovo arrivato. Questo gruppo di tifosi ha dunque attaccato l’albanese insinuando che sia meglio giocare in inferiorità numerica piuttosto che con lui in campo oppure auspicando addirittura un infortunio che non gli permetta di essere a disposizione di mister Sarri. Nella passata stagione Elseid Hysaj ha collezionato con la maglia del Napoli 29 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie, impreziosite pure da tre assist vincenti forniti ai suoi compagni. Appena arrivato Hysaj è già chiamato a compiere un triplo sforzo per conquistare la fiducia dei laziali.

