I 10 videogiochi più attesi del 2023/ Da Hogwarts Legacy al nuovo Zelda

Quali sono i videogiochi più attesi di tutto il 2023? Una domanda a cui ha cercato di dare una risposta il sito Game Rant. Il portale ha pubblicato una classifica con quelli che sono i 10 giochi maggiormente desiderati per l’anno da poco iniziato tenendo conto dei dati riguardanti le ricerche effettuate negli ultimi mesi sul web. In poche parole è stato rilevato il numero di volte che gli utenti hanno ricercato dei determinati videogiochi e i dati sono stati poi trasformati nella classifica dei videogiochi più attesi per il 2023.

Sia chiaro, non si tratta di un metodo scientifico ne tanto meno preciso, ma è anche vero che scorrendo la lista si può essere senza dubbio d’accordo a cominciare dal primo posto, dove troviamo Hogwarts Legacy. Il videogame basato sull’universo di Harry Potter è indubbiamente uno dei titoli più chiacchierati della rete e il fatto che lo stesso sia stato posticipato a quest’anno ha fatto aumentare ancora di più l’interesse nei suoi confronti. Il titolo del mago è primo con 1.23 milioni di ricerche seguito da Starfield, piazzatosi invece secondo con 540mila ricerche. Bene anche il nuovo capitolo di Diablo, il numero 4 (301mila ricerche), mentre il primo titolo fuori dal podio è Son of the Forest con 224mila ricerche, seguito dal terzo capitolo di Baldur’s Gate a quota 206mila.

I 10 VIDEOGIOCHI PIU’ ATTESI DEL 2023: ECCO LE ULTIME 5 POSIZIONI

Le ultime cinque posizioni della top 5 dei videogiochi più attesi del 2023 sono invece occupate da Forspoken (192.000 ricerche), The Day Before (187.000 ricerche), quindi Blue Protocol (185.000 ricerche), il remake di Resident Evil 4 con 160mila ricerche e infine The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom/Ark 2 a quota 154.000 ricerche.

Come sottolineato da Multiplayer, stupisce un po’ l’ultima posizione proprio di Zelda, ma non è da escludere che ciò derivi dal fatto che il titolo ufficiale del gioco non è ancora molto diffuso e soprattutto non semplice da ricordare. Inoltre non è presente nei 10 titoli più attesi Marvel’s Spider-Man 2, altro giocone in uscita nel 2023 ma tenendo conto del fatto che sarà commercializzato a fine anno è probabile che le ricerche aumentino solo nei prossimi mesi.

