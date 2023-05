I 5 migliori smartwatch per ascoltare la musica/ Dal Galaxy Watch 3 all’Apple 7

Gli smartwatch si sono sempre più evoluti nel corso degli ultimi anni, ed oggi rappresentano una tecnologia di altissima qualità dalle molteplici funzioni. Fra queste anche quella di ascoltare la musica e nel contempo di allenarsi per tenersi in forma dal punto di vista fisico. Ma quali sono i 5 migliori smartwatch che uniscono “sound” e attività per il corpo? Partiamo dal Forerunner 245 Music di Garmin, fra i più venduti sul mercato, come ricorda il sito de Il Giornale. Si può abbinare alle cuffie Bluetooth Bose di modo da ascoltare musica con un livello qualitativo eccelso, ed in memoria si possono caricare fino a 500 brani, sincronizzando playlist e podcast direttamente da Spotify, Deezer e Amazon Music.

Non è comunque possibile ascoltare le canzoni in streaming ma vanno prima scaricate. Spazio al Samsung Galaxy Watch3. Attraverso la sua capacità Lte permette un rapido trasferimento dei brani in streaming sia alle cuffie bluetooth quanto agli altoparlanti incorporanti nello stesso indossabile. Non è necessario effettuare il download delle canzoni in quanto abbiamo già pre installato Spotify: ovviamente più brani ascolteremo e meno durerà la batteria. Il Fitbit Versa 2 è un altro orologio intelligente molto apprezzato da questo punto di vista. Anche in questo caso bisognerà effettuare il download delle canzoni che si vogliono ascoltare ma se ci si abbona a Spotify si può evitare il download.

MIGLIORI SMARTWATCH PER ASCOLTARE LA MUSICA: L’APPLE WATCH 7 E NON SOLO

Proseguiamo con uno degli smartwatch più apprezzati sul mercato come l’Apple Watch 7, che grazie ad Apple Music permette la creazione di una playlist sincronizzabile in maniera molto semplice. Abbonandosi ad Apple Music, con la versione Gps + Cellular si può riprodurre in streaming la musica direttamente dall’orologio, e lo stesso vale ovviamente per Spotify.

Sul dispositivo si possono memorizzare fino a 500 brani e non serve la connessione internet per ascoltarli. Chiudiamo con l’Amazfit Stratos 3, dotato di 2 gb di spazio di archiviazione e che consente la memorizzazione fino a 400 brani da 5 mega ciascuno. Le canzoni si possono ascoltare direttamente dallo smartwatch o tramite auricolari bluetooth.

