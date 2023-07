I Boomdabash: “Con l’album ‘Venduti’ rispondiamo agli hater”/ “Tornare a Sanremo? Certo, però…”

I Boomdabash, il 14 luglio esce la hit estiva: “Lambada”

L’arrivo dell’estate non è solo scandito dalla calura che incalza; basta accendere la radio e ascoltare l’affollarsi di hit e tormentoni che si contendono il dominio della bella stagione per assaporare quel clima tipico del periodo. Non poteva chiaramente mancare per il periodo estivo anche il contributo dei Boomdabash; la band è pronta a lanciare il prossimo 14 luglio il nuovo singolo Lambada. Il brano è un adattamento della hit che ha dominato l’estate del 1989, chiaramente in pieno stile reggaeton.

Boomdabash/ L'ultimo "azzardo" con Paola e Chiara è un successo assicurato?

In vista dell’uscita di Lambada, i Boomdabash si sono concessi un’intervista per il Corriere della Sera dove passano in rassegna non solo la genesi e forma del nuovo brano in uscita il prossimo 14 luglio ma anche la natura dell’ultimo album “Venduti”. Biggie Bash – frontman della band – è partito proprio dalla prossima hit: “Io sono molto nostalgico, le estati più belle della mia vita sono quelle del Festivalbar, era proprio un periodo più spensierato”. Il riferimento è dunque al periodo cha ha portato Lambada a dominare le radio nell’estate del 1989. La band ha inoltre motivato la scelta di Paola e Chiara come “muse” del nuovo brano: “Siamo dei grandi fan e io sono molto legato anche a tutto il mondo a cavallo dei primi anni Duemila, una delle epoche d’oro della musica italiana. Il ritornello del nostro brano ci sembrava il vestito perfetto per loro“.

Boomdabash/ "Tropicana fonde reggae e dancehall giamaicana con altri mondi musicali"

Boomdabash, il nuovo album “Venduti” come antidoto contro le accuse degli hater

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, i Boomdabash hanno avuto modo di argomentare anche sull’ultimo album, “Venduti”, spiegando come già il titolo sia una sorta di risposta ad una delle critiche più frequenti ricevute dagli hater. “E’ l’accusa che ci fanno più spesso da quando abbiamo messo piede nel mainstream, quindi l’abbiamo voluta trasformare in un punto di forza e in un messaggio contro gli hater… C’è ancora un retaggio sbagliatissimo, cioè che se un musicista monetizza è un venduto. Ma il denaro non è il male, lo è se è il fine unico“.

Boomdabash, Capodanno in musica/ Heaven, un amore non corrisposto

Sempre Biggie Bash – frontman dei Boomdabash – ha raccontato come spesso abbiano dovuto fare i conti con chi li accusa di aver abbandonato le peculiarità del loro sound. “Il titolo del disco fa presagire solo hit commerciali, in realtà sarà il contrario. C’è tanto ritorno al reggae classico e alla dancehall”. L’album “Venduti” sarà ricco di collaborazioni – da Al Bano ed Emma – ma sul finire dell’intervista rilasciata per il Corriere della Sera lo sguardo viene rivolto anche alla possibile partecipazione al Festival di Sanremo. “Ci farebbe tanto piacere tornare al Festival, anche perché la prima volta avevamo molta ansia e non ce lo siamo goduto. Però non decidono gli artisti. Serve una canzone, che al momento non abbiamo, ma la volontà c’è“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA